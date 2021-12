Abre al público el campo recreativo La Colonia-CECIR

La Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Rojas informó que este martes 21 se inaugura la temporada de verano del Campo Recreativo La Colonia-CECIR. Según informaron, para el mes de diciembre establecieron fechas en las cuales estará en funcionamiento el predio, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 188.

Martes 21 de diciembre: De 14 a 19.

Miércoles 22 de diciembre: De 14 a 19.

Jueves 23 de diciembre: De 14 a 19.

Domingo 26 de diciembre: De 11 a 19.

Lunes 27 de diciembre: De 14 a 19.

Martes 28 de diciembre: De 14 a 19.

Miércoles 29 de diciembre: De 14 a 19.

Jueves 30 de diciembre: De 14 a 19.

El Campo Recreativo La Colonia-CECIR permanecerá habilitado durante los meses de enero y febrero, de martes a domingos, y los lunes estará cerrado por mantenimiento.

Valor de las entradas

No Socios Mayores por día $ 340.00

No Socios Mayores por mes $ 4100.00

No Socios Menores por día $ 180.00

No Socios Menores por mes $ 2250.00

Socios Mayores por día $ 170.00

Socios Mayores por mes $ 2250.00

Socios Menores por día $ 85.00

Socios menores por mes $ 1120.00

Empleados Municipales y Jubilados por día $ 85.00

Empleados Municipales y Jubilados por mes $ 1120.00