Cecilia Calvet: “Me llena el alma aportar alivio al dolor por el femicidio de Úrsula”

Esta semana, Matías Ezequiel Martínez (26) fue condenado tras ser encontrado culpable por el "homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio" de Úrsula Bahillo (18). El hecho tuvo lugar el último mes de febrero, en la zona rural de Rojas, y conmocionó al país: la joven lo había denunciado por violencia de género en sucesivas oportunidades y había enviado innumerables señales de alerta. Desde el femicidio a esta parte, la muralista local Cecilia Calvet, actualmente radicada en otra ciudad, asumió el compromiso de pintar murales en distintos espacios de Rojas para mantener viva en la memoria a la víctima y acompañar a sus familiares y amigos desde su actividad. Su acción fue indispensable no solo para visibilizar el hecho, que puso en jaque a los organismos responsables de dar respuesta ante denuncias por violencia, sino también para alcanzar la instancia de juicio oral en el menor tiempo posible.

El pasado 3 de diciembre comenzó el juicio oral en Junín y frente a los Tribunales se concentraron distintas organizaciones. Allí también estuvo Cecilia Calvet. “Estuve el 3 de diciembre en Junín, dialogando con las organizaciones que se acercaron y con gente de Rojas, ahora, durante la lectura de la sentencia no pude estar, pero lo pude seguir en vivo”, contó Calvet en diálogo con Clyfer tv y agregó que “creo que se empezó a hacer justicia, pero esto es solo una parte. Está bien que se haya llegado a la pena máxima, esta persona, el femicida, es un peligro para la sociedad, tenía antecedentes de violencia, me parece muy bien la condena, pero ahora hay que profundizar e ir por aquellos funcionarios del Estado, del Poder Judicial, la fuerza de seguridad que no actuó en el momento que tenía que actuar para evitar este femicidio”.

“Este es un caso testigo, si se puede decir de esta manera, no había mucho por demostrar, al femicida lo agarraron en el lugar del hecho. Pero hubo fallas en todo el proceso anterior, donde se hacen las denuncias: esta persona debería haber estado presa, tenía pedido de detención”, dijo Cecilia Calvet con contundencia y agregó: “Las estructuras que nos deben proteger siguen igual que antes, ¿Qué pasa hoy con una mujer que tiene que ir a hacer una denuncia por violencia? ¿La atienden las mismas personas que atendieron a Úrsula? No cambió nada. Creo que esta condena es un poco de paz para la familia, que tanto han trabajado y han puesto esfuerzo para que el juicio saliera lo antes posible. Es un alivio”.

El compromiso con la causa

Entre el femicidio de Úrsula, en febrero de este año, y la sentencia que condenó a Martínez a prisión perpetua, el pasado 14 de diciembre, Cecilia Calvet asumió un rol clave para la causa. Desde su actividad, con el arte y los murales, buscó sostener viva en la memoria rojense a la víctima. “Mi trabajo tiene que ver con concientizar, no solamente por lo que pasó con Úrsula, sino porque hay una sociedad y una estructura que debemos cambiar, todos somos responsables de la violencia que vivimos, hay que construir una sociedad más igualitaria, a las mujeres muchas veces les cuesta conseguir trabajo, no hay igualdad de oportunidades, es un esfuerzo grande que tenemos que hacer todos y todas, como ciudadanos y ciudadanas”, apuntó.

Al ser consultada sobre su vínculo con Patricia Nasutti, la mamá de Úrsula, Cecilia Calvet dijo que “no la conocía antes del femicidio, no éramos amigas ni conocidas siquiera, lamentablemente nos conocimos en esta circunstancia. Empezamos a hablar por los murales, yo lo tomé como un compromiso personal, por sentirme identificada: esto sucedió en el mismo lugar donde yo nací, donde me crié, donde transité mi infancia, mi adolescencia, sentía ese compromiso como ciudadana”. Por otro lado, Calvet apuntó que “Patricia me convocó para pintar la gruta, luego surgió una amistad, de entendernos, le agradezco mucho a ella que me haya hecho parte de su vida. Siempre me agradece y, realmente, me llena el alma aportar alivio a ese dolor. Ella siente que yo colaboré para visibilizar el caso y le agradezco muchísimo”.

Un crimen que pudo evitarse

La organización feminista Atravesados por el Femicidio aseguró estar “conforme” con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Junín, que condenó a prisión perpetua al expolicía Matías Ezequiel Martínez por el femicidio de Úrsula Bahillo (18), y pidió que “se juzgue a todos los funcionarios que miraron para el costado y no hicieron nada” para evitar el crimen. "Estamos conformes con la sentencia. No pensábamos que podría haber sido otra”, afirmó Marcela Morera, perteneciente a la ONG Atravesados por el Femicidio.