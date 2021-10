"Es inconcebible que sigan tirando envases de agroquímicos en un basural"

Marita Moisés, gestora del Centro de Acopio Transitorio de Rojas, se refirió al trabajo que llevan adelante con los envases vacíos de productos fitosanitarios y, en diálogo con Clyfer TV, indicó que "ya tenemos un año de trabajo en Rojas y dos en Pergamino, ahora estamos en temporada alta, se recibieron muchos envases vacíos, se acercan cada vez más productores, muchos nuevos, eso significa que evoluciona el sistema".

Por otro lado, Moisés dijo que "la problemática que vemos es que hay mejorar la llegada de los bidones, muchos están acostumbrados a tener un lugar donde los almacenan (cajas, bolsas), y así como los tienen en el campo los tiran arriba de un camión y los traen, recibimos mucha suciedad, cosas que no están en buen estado, esto no es basura, se tiene que convertir en un recurso, el CAT no es un basural, estamos manejando algo que es de otro, en este caso, de los fabricantes de agroquímicos y fitosanitarios, entonces tenemos que tener cuidado y mantenerlo en buen estado para devolverlo".

"Es importante difundir la buena práctica agrícola, es inconcebible que despues de un año del funcionamiento del CAT aún haya gente que tire los envases en un basural, con los riesgos que eso conlleva. Apelaría a pensar que puede ser alguien que, por ignorancia, trate a este plástico como si fuera un plástico común, quizás es una persona que desconoce la gravedad de arrojar ese envase y que quede al alcance de un niño. Hoy vemos mucha gente, menores, buscando cosas en la basura y pueden encontrarse con esto, ocasionando un daño en su salud. Hay que tener consideración", cerró Moisés.