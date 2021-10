Esta semana comenzó la construcción de las viviendas del programa municipal “Construyendo futuro”, la empresa contratista inició el armado de las plateas de las 21 soluciones habitacionales, proyectadas en el predio delimitado por las calles Hernández, vías del Ferrocarril, Antonia Barros y 20 de Diciembre, en Barrio Progreso.

Mientras se coloca hormigón en las primeras de estas estructuras, el área de Servicios urbanos, con la supervisión de la secretaría de Obras y Servicios Públicos a cargo del ingeniero Daniel Boyeras, completa el trabajo de movimiento de suelo que dejará listo el terreno para el armado de todas las plateas restantes que constituyen la denominada fundación, donde luego la firma constructora realizará el montaje de cada una de las casas mediante el sistema semi industrializado.

Según se anticipó, cada vivienda tendrá alrededor de 45 metros cuadrados y consta de dos habitaciones, sala de estar, cocina comedor, baño y patio. El proyecto dispone la ubicación de dieciséis en una de las manzanas y de cinco en la siguiente, donde se reserva un sector del terreno destinado a espacio verde público. A su vez, informaron que culminó el proceso de verificación de datos de los inscriptos, quienes recibirán su número de orden con el cual participarán del sorteo, acto público que se realizará el próximo 20 de noviembre.

Requisitos para los beneficiarios

Las personas que se anotaron en el programa municipal debieron cumplir con determinados requisitos: poseer una residencia mínima inmediata de cinco años en el distrito, la cual debió ser acreditada en forma fehaciente; no tener vivienda propia, ni haberla tenido en los tres años anteriores a su presentación, salvo de haber perdido la misma por caso fortuito o fuerza mayor no imputable al solicitante; ser de estado civil casado o estar unido en aparente matrimonio con una antigüedad de tres años como mínimo a la fecha de presentación de documentación; ser madre o padre soltera/o, viuda/o, divorciada/o con hijos a cargo, personas solas; que su capacidad económica no le permita la construcción de una vivienda en forma particular.

Entre otras de las condiciones establecidas para acceder, se indicaba no haber sido excluido de otros planes nacionales, provinciales y/o municipales o haber perdido una adjudicación anterior por causas imputables al peticionante que tenga como origen el incumplimiento de las obligaciones emergentes de la misma.

Al momento de anunciar el programa, el intendente Claudio Rossi había señalado que “este es el camino para que muchas familias rojenses puedan acceder al suelo y la vivienda en distintas modalidades, se hizo la prueba piloto el año pasado en Carabelas, para ver cómo funcionaba, como reaccionaban las partes involucradas en este tema: empresas, propietarios y municipio. Queremos llegar a todos los sectores de nuestra sociedad, a quienes no tienen un ingreso para acceder a la vivienda, a quienes sí lo tienen, hoy están dadas las condiciones para anunciar que se construirán viviendas en nuestra comunidad; la gestión siempre implica soluciones, estamos haciendo un proceso para sostener en el tiempo esta política pública. La demanda es alta, más de la capacidad de respuesta que tenemos. Lo que hemos buscado es utilizar la capacidad del Estado para bajar costos”.

Por su parte, el director de Tierras, Román Bouvier, había dicho que “es un total de casi 35 viviendas que vamos a tener este año, por parte del municipio. Hace más de 20 años que el municipio no construye viviendas con fondos propios, esto es muy importante, nos da un fuerte impulso, se gestionaron planes con Nación, Provincia, hemos decidido que las viviendas son política de Estado para nuestra gestión. Direccionamos una parte importante para la clase media, para los que puedan pagar el anticipo y que luego conviertan el dinero del alquiler en la cuota de su propia casa. Nosotros queremos dar soluciones y construir futuro de muchas familias de nuestro partido. Sabemos que no vamos a llegar a todos pero el esfuerzo es al máximo”.

El sorteo de las viviendas

En el sorteo, que se llevará a cabo ante escribano público, se sortearán las viviendas y sus ubicaciones. Se establecerán titulares y suplentes por si los primeros no cumplen con los requisitos mínimos. Luego llegará el período de entrevistas presenciales con los adjudicados. Allí, las personas preadjudicadas deberán presentar la documentación solicitada y cumplir con los requisitos establecidos. Si el grupo familiar no cumple con el reglamento, automáticamente serán dados de baja y su lugar será ocupado por quien en el sorteo haya sido nombrado como “suplente”. Quienes cumplan con lo solicitado, avanzarán camino a cumplir su sueño si superan el Período de Impugnación.