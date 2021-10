Dolor por la muerte de Luis Silva

Tras la muerte de Luis Silva, uno de los integrantes fundadores del Taller Protegido de Rojas, Juan Alurralde, responsable de tareas administrativas, dialogó con Clyfer tv. “Para nosotros fue un golpe duro, sabíamos que ya estaba muy mal de salud. Significó muchísimo, gracias a su familia, tuvimos la suerte de que lo pasen por acá, estaban todos los chicos, gente de la comisión, queríamos rendirle homenaje en su partida”.

“Para mí fue emocionante porque significó mucho para el Taller Protegido y para mí en lo personal, porque con la venta de verdura, normalmente yo lo organizo, y con Luisito tenía algo muy especial porque él salía a la tarde y tomaba pedidos y al día siguiente me los tría. Entonces estábamos siempre juntos”, indicó Alurralde y continuó: “Yo le enseñé muchas cosas a Luisito y él me enseñó muchas más a mí, era una institución dentro de otra. Antes de la pandemia Luisito había dejado de venir, a veces lo traían, pero ya estábamos extrañándolo, cuando todavía no se había ido. Fue un golpe muy duro”.