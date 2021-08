La comisión normalizadora ya está trabajando para regularizar la situación del Teatro Tafs

Luego de que Persona Jurídica emitiera el dictamen y reconociera a la comisión normalizadora que busca ordenar y devolver la legalidad al Teatro Tafs de Rojas, Victoria Boveri y Fernando Alurralde, entre otros miembros de la comisión, brindaron una conferencia de prensa para explicar cuáles son los pasos a seguir que se enmarcan en el proyecto de trabajo. A su vez, manifestaron satisfacción por poder avanzar en dirección a que la institución cuente con habilitación y comisión directiva formalmente elegida.

“Obtuvimos dictamen de Persona Jurídica, nos reconoce como comisión normalizadora. El 19 de abril pasado hicimos una asamblea, el Tafs no tenía persona jurídica ni habilitación, así que se decidió iniciar un proceso de condonación y normalización, obtuvimos dictamen y ahora estamos conformando la comisión normalizadora”, dijo Victoria Boveri y agregó que “recibimos la llave del teatro, no tenemos libro, inventario, tenemos una ardua tarea por delante. El proceso de condonación y normalización es transitorio, así que es nuestra tarea llevarlo adelante para obtener la Persona Jurídica y autoridades legalmente constituidas”.

Por su parte, Fernando Alurralde apuntó que “nosotros somos comisión normalizadora y nos tenemos que abocar a normalizar la parte administrativa, institucional del teatro, nos encontramos con un teatro sin habilitación, sin dinero, hay que trabajar muchísimo, es lo que vamos a hacer. Recibimos un teatro sin inventario, no sabemos qué hay y qué no hay, así que vamos a tener que hacer una especie de auditoría, dentro de todas las carreras administrativas que tenemos que hacer” y añadió: “Hay muchos libros que no existen y tienen que existir, por lo tanto, hay que hacer todos estos trámites. Lo encaramos con alegría, hay que poner sacrificio, queremos que la gente sepa que venimos a recuperar el teatro para que, en breve, haya una nueva comisión directiva formalmente elegida y con la regularización de toda la parte administrativa”.

En otro orden, Boveri agregó que “estamos dando los pasos hacia la legalidad del teatro, estamos muy felices con esto y lo que viene por delante. Es un paso en nuestro proyecto de trabajo. Queda mucho por hacer, pero esta noticia es muy importante, por el teatro, la cultura, el estandarte que es el Tafs para la comunidad de Rojas, por sus 70 años de historia, por ser el primer teatro independiente construido en el interior del país. No solo es nuestra tarea sino que es nuestra responsabilidad devolverle al teatro toda la salud institucional y cultural”. Respecto de la comisión directiva, Boveri detalló: “La última comisión directiva reconocida por Persona Jurídica es de 2010, para tener una idea del tiempo que hace que no hay legalidad respecto al funcionamiento del teatro”.

Consultada por los proyectos artísticos, Victoria Boveri explicó que “eso es lo que más nos interesa, hoy podemos hacer cosas, pero fuera del teatro, porque el teatro no tiene habilitación, tenemos que dar todos estos pasos. Encaramos esta tarea porque queremos hacer teatro, queremos producir, poner espectáculos, los años de pandemia impidieron la actividad, pero, a su vez, es un tiempo que el teatro necesita para recuperar la legalidad para poder funcionar. Actividades culturales se hacen por afuera, se ensaya, se hacen obras, todo de otra manera. Necesitamos hacer esto para poder producir acá, es lo que queremos”.