Manifestación de transportistas en Rojas

En la jornada del lunes, transportistas de Rojas llevaron adelante un reclamo en las instalaciones de la empresa GEAR. "Nosotros cortamos por falta de pago, es una problemática que data de seis meses: en noviembre de 2020 Cargill cambió el sistema de pago y eso nos perjudicó, tuvimos gente sin cobrar durante tres meses, entre noviembre y marzo, luego el sistema comenzó a mejorar y volvió a cambiar en mayo, ahí se atrasaron los pagos otra vez", dijo Sergio Scalise en diálogo con CLYFER TV y agregó que "estamos llegando a agosto y nos deben viajes de marzo, abril, mayo".

"Queremos que se actualicen con los pagos, queremos cobrar, que se regularice la situación", dijo Scalise y añadió: "nosotros facturamos en mayo, pagamos IVA, choferes, no solo tenemos la deuda sino también con AFIP y choferes, hay muchas promesas, al no haber una respuestas volvimos a cortar a ver si se pueden actualizar con los pagos, quemamos gomas a modo de reclamo pero no es un bloqueo hacia la empresa".