El director provincial de Educación Especial Sebastián Urquiza visitó Rojas y ofreció una conferencia a la prensa local junto al inspector regional Federico Castellano y la inspectora distrital, María Daniela Acuña, en la sede del Ceatdi, en el Hospital municipal. “Represento a un equipo de trabajo, de la Dirección de Educación Especial, en la conducción me acompaña Daniela Larocca como subdirectora, cada uno trae su bagaje personal a la gestión, la historia que traemos nos pone un horizonte por delante. La Educación Especial tiene mucho para mirar en términos de las instituciones, y muchos prejuicios con los que carga; como también las personas con discapacidad. Los derechos de igualdad en el sistema educativo son nuestro horizonte y nuestro camino”.

“Nosotros creemos que la Educación Especial tiene un lugar clave en el sistema educativo, el trabajo con las diferencias, con la igualdad; por supuesto, la experiencia personal, al frente de una escuela durante muchos años, es parte de la mochila con la que vengo, no con la expectativa de que todo responda a la experiencia personal, pero sí poniéndola en juego a la hora de pensar en las instituciones. La Educación Especial necesita ciertos desplazamientos de sentido y ciertas tácticas que puedan movilizar algunas cuestiones históricas, entendibles, que son la base desde la que hay que hacer los movimientos pero, a la vez, fortalecer el recorrido, es una modalidad de varios años, pionera en Latinomérica en inclusión de personas con discapacidad. En ese sentido estamos más que entusiasmados como parte de la gestión de Gobierno”, señaló Urquiza.

Por otro lado, Urquiza destacó que “en la Educación Especial, al menos en mi experiencia y la de muchos compañeros, la motivación inicial viene con muchos presupuestos, aparece la discapacidad como un sector al que hay que ayudar, hacer algo por ellos, luego se va profesionalizando. La idea es compartir con los docentes, escuchar, conocer el servicio y dar una idea de que las escuelas no están solas, hay un sistema, hoy nos vemos fragmentados: estábamos en la presencialidad y ahora en cuadraditos de Zoom, eso hace pensar que no se es parte de un colectivo”.

Por su parte, Daniela Larocca apuntó que “con Educación Especial nosotros tenemos una historia construida en torno a edificios que, muchas veces, fueron de otras instituciones y la Educación Especial los toma. Ha habido un proceso de construcciones de nuevos edificios, los que fundamentalmente tenemos en la lista, y también los centros de atención temprana, que es donde estamos hoy. Son espacios prioritarios, me interesan particularmente los Centros de Atención Temprana, hay un cambio de paradigma, de salir de lo que es el sistema de Salud y situarnos en el horizonte pedagógico” y agregó que “eso también se describe en los edificios escolares, se ha trabajo con los municipios, la mayoría de los CEAT están en comodatos, hablamos por el alquiler de nuevos lugares; en el marco de la pandemia de Covid- 19, los hospitales rehabilitaron salas, los CEAT han sido tomados como lugares de emergencia sanitaria. A nosotros nos da la posibilidad de repensar el horizonte pedagógico, hay muchas escuelas de la Provincia en plan de obras”.