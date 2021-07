Intensa semana de vacunación contra el COVID-19 en Rojas

Carlos Salinas, coordinador del plan de vacunación en Rojas, se refirió a la campaña y destacó que esta semana "vacunamos, en promedio, a 400 personas por día, esto va a seguir hasta el viernes, con primeras dosis para quienes se registraron a último momento, también vamos a dar la posibilidad de que se vacunen quienes perdieron el turno del 9 de julio, de la Sputnik, van a poder venir", dijo en diálogo con CLYFER TV.

"Tenemos alrededor del 67% de las personas con al menos una dosis, queremos seguir concientizando, lo más importante es el cuidado, no enfermerse, colocamos más de 19 mil dosis, entre primeras y segundas, eso no alcanza porque el hospital sigue con mucha gente y enfermos cada vez más jóvenes, tenemos que cuidarnos", señaló Salinas y agregó: "hay que entender que, a pesar de tener la vacuna, no hay que relajarse".