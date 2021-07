Plan Egresar: convocan a estudiantes de Rojas que adeuden materias

En el marco de una conferencia de prensa, la inspectora jefe distrital, Lic. Daniela Acuña, y la inspectora de secundaria, Sandra Lemos, convocaron a quienes hayan terminado de cursar entre 2016 y 2020, pero que no hayan obtenido el título. “Nos interesa alentar y motivar a todos aquellos estudiantes que transitaron por nuestras escuelas y que adeudan materias. Estamos hablando del plan Egresar, es un plan nacional, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, que articula con las jurisdicciones y, en el caso de Rojas, estamos promoviendo este programa que tiene requisitos mínimos para aquellos jóvenes que, a la fecha, no han titulado”, dijo la inspectora jefe distrital, Lic. María Daniela Acuña.

“Si bien el propósito máximo es garantizar la matriculación y la permanencia, es fundamental el egreso y la titulación. Ese título les va a permitir mejorar la posibilidad laboral, como así también, garantizar la continuidad a una trayectoria educativa”, señaló Acuña, al tiempo que agregó: “Hago hincapié respecto de cómo lo estamos trabajando a nivel territorial, para que todas las personas se puedan inscribir. La inscripción es hasta el 16 de julio, tenemos toda la semana que viene y la idea es promoverlo”.

Por su parte, la inspectora de secundaria, Sandra Lemos apuntó las características del programa: “Es un plan nacional para estudiantes que han terminado de cursar sexto año y que adeudan materias, desde 2016 hasta 2020. Cuando llegó este programa, el 25 de junio, las escuelas estuvimos reunidas, cargando datos, viendo cuántos quedaron sin titular. Empezaron a comunicarse con los teléfonos, direcciones que tenían en las bases de datos de las escuelas, ya se han contactado con varios de ellos” y agregó que “para reforzar esto, con la inspectora jefa distrital y la inspectora de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social hicimos una reunión con los equipos de Psicología de las escuelas secundarias de Rojas y se reforzó la idea de acercarnos a los estudiantes, contándoles de qué se trata el plan, lo que necesitan, y ofreciéndoles ayuda para la inscripción, que es online”.

“Si tienen dificultades para inscribirse pueden acercarse a la escuela donde cursaron y ahí los van a inscribir. Algunos no pueden conectarse, no tienen acceso o tienen dificultad, los van a ayudar desde las escuelas”, dijo Lemos y agregó: “el plan va a dar una beca estímulo de $5000 por mes durante el cuatrimestre que cursen las materias adeudadas: las materias no van a ser separadas sino en bloque, ese estímulo va a ser por el primer cuatrimestre y por el segundo, si lo necesitan; luego pueden continuar, pero sin la beca. Para obtener la beca tienen que tener un ingreso familiar que no supere los tres salarios mínimos, vitales y móviles. La idea es que tengan la titulación quienes no terminaron, les puede servir para la formación ciudadana, para conseguir trabajo y continuar con estudios superiores; también es un cierre que da la escuela donde cursaron, tenemos muchos legajos de chicos que cursaron pero que nunca cerraron su historia escolar. Para la escuela es un cierre y es muy bueno esto. La idea es que se inscriban, los podemos ayudar”.

Antes de cerrar, Acuña se refirió a la modalidad de cursada: “Va a ser presencial y virtual, depende de la fase y situación epidemiológica de cada distrito. Estamos alentando porque, a la fecha, eran pocos los inscriptos”. Para anotarse deberán entrar a https://www.argentina.gob.ar/educacion/egresar.