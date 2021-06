Claudio Rossi anuncia obras por 100 millones de pesos

El intendente de Rojas, Claudio Rossi, mantuvo diálogo con Democracia y se refirió a la agenda de trabajo que lleva adelante desde que reanudó sus compromisos, tras superar la enfermedad COVID-19. Anticipó que, a partir de mañana, habrá cinco viernes consecutivos de anuncios para distintos barrios de la ciudad. Las obras constan de una inversión de 100 millones de pesos.

¿Cómo se encuentra de salud tras superar el COVID-19?

Hoy me encuentro muy bien, los primeros días tuve dolor de cabeza, mucho cansancio, me atendieron en el hospital, me hicieron estudios, estuve internado un día y después me fui a mi casa. Lo más complicado fue el encierro, esta sensación de no poder hacer lo que uno habitualmente hace, a pesar del teléfono, del Zoom, y todo lo virtual. Fue complicado. Por suerte quedó atrás y ya estamos dando pelea en el trabajo que nos han encargado nuestros vecinos de la comunidad.

¿Cómo está la situación sanitaria en Rojas?

Afortunadamente estamos entre los pocos municipios de Fase 3, eso implica presencialidad en las escuelas, un tema que nos preocupa demasiado. Tomamos medidas para bajar la circulación y que los índices que tenemos, que son altos, empiecen a descender. Esperamos que la vacunación avance. Tenemos las restricciones propias de la fase 3, trabajamos duro con el sistema sanitario para que la vida de los rojenses sea una prioridad absoluta.

¿Qué manifiestan las familias de la ciudad respecto de la presencialidad?

La gran mayoría reclama presencialidad, alrededor de la escuela se organiza la vida familiar, eso ha traído muchas perturbaciones, los chicos son los más perjudicados con el aislamiento, con la falta de presencialidad, estamos haciendo el mayor esfuerzo para sostener esta situación. Tenemos el 47% de nuestra población vacunada con la primera dosis, 15% con la segunda. Hay muchos rojenses que cursaron la enfermedad –como yo, que además debería estar vacunado-, así que en las próximas semanas tenemos que ir bajando los casos y aumentar la presencialidad en todos los establecimientos.

¿Reforzaron los trabajos para controlar que no haya fiestas clandestinas?

Las fiestas clandestinas son una problemática de todos los distritos, los jóvenes, con esta cuarentena, buscan la forma de encontrarse, lo hacen en lugares que no conocen, en campos, quintas, no conocen los caminos. Actuamos con policías, inspectores que hacen infracciones. Nosotros enviamos un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que el dinero recaudado por las infracciones sea destinado al resonante caso de nuestra comunidad, de Cala. (La beba padece Atrofia Muscular Espinal de grado 1 y necesita el remedio más caro del mundo)

¿Cómo se trabaja en materia de obras y nuevos proyectos?

Estamos a pleno. Tenemos un banco de proyectos muy desarrollado y lo seguimos desarrollando para que, cuando haya oportunidades económicas, tengamos el proyecto listo. Vamos a tener cinco viernes seguidos de anuncios de obras para nuestra comunidad por 100 millones de pesos. Ese dinero es aporte del presupuesto municipal, desde el inicio de la gestión nos propusimos ir rumbo a la solvencia fiscal, consideramos que es una herramienta básica para plantear el desarrollo económico local. Sin equilibrio ni solvencia fiscal no hay posibilidad de desarrollo en nuestra comunidad. A pesar del gasto de la pandemia de COVID-19, tenemos un saldo favorable que nos permite una inversión en el próximo semestre, de recursos propios. Desde mañana viernes vamos a anunciar obras para distintos barrios. Ahora estoy en La Plata para ultimar detalles acerca del PREIMBA y estamos largando el fin 2021 que va a significar tener un nuevo acceso, muy remodelado, en nuestra ciudad. Además del Plan de Viviendas que encaramos con los vecinos, entregando lotes y demás, tenemos un semestre bien activo, cargado de proyectos, con trabajo, gestión, recurso económico, que pensamos traducirlo a realidad para nuestra comunidad.