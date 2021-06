Un hecho histórico: Obligado tiene cuartel de bomberos voluntarios

Hace cinco años, una familia de Rafael Obligado, partido de Rojas, perdió absolutamente todo tras sufrir el incendio de su vivienda, que fue consumida en su totalidad por la voracidad de las llamas. Desde entonces, la comisión vecinal del pueblo pidió a los Bomberos Voluntarios de Rojas que se reactivaran las gestiones para que la localidad cuente con un cuerpo activo que pueda intervenir de manera inmediata en situaciones de emergencia. Así fue como se reanudaron los trámites de personería jurídica y documentación, se convocó a los interesados para capacitarse, se dictaron los cursos durante casi cinco años, y el pasado 2 de junio se puso en marcha el cuartel de Bomberos Voluntarios de Rafael Obligado con nueve varones y cuatro mujeres listos para actuar.

“Desde el Día del Bombero pasado, el cuartel de Rafael Obligado ya puede salir a hacer intervenciones de emergencia. Estamos todos muy contentos, se logró el objetivo final que era llegar a esto. Hace muchos años que se intentaba y no se lograba”, dijo a Democracia Lucas Laborde, jefe de bomberos voluntarios de Rojas y de Obligado, y agregó: “hoy tienen lo básico, están con el material justo, tienen dos móviles, son catorce bomberos, tienen la ropa, cascos, tal vez poco equipamiento en los camiones. Es tarea pendiente ir adquiriendo esas cosas esenciales. Ellos cuentan con nuestro apoyo. En las intervenciones a las que asistan van a contar con nosotros también, que tardaremos lo que tardamos siempre en llegar, alrededor de veinte minutos, pero las primeras intervenciones las van a hacer ellos. Los primeros años los acompañamos y después se lanzarán solos al cien por ciento, como hicieron los otros cuarteles”.

Lucas Laborde explicó que los bomberos de Obligado tienen capacitación: “llevan casi 5 años de capacitación, pero ahora lo tienen que llevar a la práctica, por eso los acompañamos en los primeros dos o tres años. Los chicos comenzaron el curso en 2016, es muy admirable porque estuvieron casi cinco años, con capacitaciones muy limitadas porque no contaban con personería jurídica y, al no contar con seguro, se podían realizar pocas, entonces las capacitaciones eran muy teóricas, las cosas eran muy limitadas” y añadió: “los chicos tenían deseo de continuar, siguieron estando, el grupo de numerarios se quedó y sigo insistiendo con la capacitación, firmes desde el primer día. Se nota la vocación y el sentimiento hacia bomberos, tienen ganas de ayudar, es admirable”.

Bomberos Voluntarios de Rafael Obligado se divide en Consejo Directivo y Cuerpo Activo: la comisión directiva se ocupa de lo económico de la institución, todos los integrantes son de Rafael Obligado, tienen un presidente y el resto de los integrantes como secretario, vicepresidente, tesorero, ellos son los responsables de la parte económica y de tener al día la documentación para que siga creciendo. La parte de cuerpo activo está bajo las órdenes de Lucas Laborde, como interventor, jefe de Rojas, junto a otros dos bomberos de la ciudad cabecera. “Lo pidió el director de Defensa Civil cuando vino a ver el lugar, quería que haya alguien de experiencia y recomendó que fuera yo, ya que hace cinco años que trabajamos juntos los bomberos de Rojas con los de Obligado. Los chicos de Obligado están en conocimiento de cómo actuar pero se requiere de muchas cosas más. Ellos después van a ir teniendo más estudios para ascender y demás”.

Un deseo de más de 50 años

“Yo soy oriundo de Rafael Obligado, tengo 37 años y mi papá siempre contaba que hacía más de 50 años que el pueblo quería contar con el cuartel de bomberos, pero se fueron encontrando con muchas trabas, muchos ‘no’, cosas que suceden en todos lados”, contó Lucas Laborde a este diario y agregó que “tres o cuatro veces se había amagado con iniciar el proceso, pero se había quedado. Hace diez o doce años estuvieron muy cerca de lograrlo, se capacitaron los chicos, había comisión, habían obtenido casi toda la documentación y ahí hubo una parte política y burocrática que trabó todo y se disolvió. Hace 5 años, a raíz del incendio grande de una vivienda, con pérdidas de destrucción total, la comisión vecinal me manifestó que había que buscar la alternativa para que Obligado tenga el cuartel de bomberos. Se formó la comisión para juntar la documentación y nosotros nos ocupamos de hacer la inscripción para aspirantes y las capacitaciones”