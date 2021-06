Desmienten la existencia de un brote infeccioso de Shigelosis en Rojas

En los últimos días, comenzó a circular en Rojas la versión respecto de un posible brote infeccioso con la bacteria Shigella y se encendió la señal de alerta en la comunidad. En respuesta a esto, y debido a las numerosas consultas de vecinos, desde la municipalidad aclararon que no es real que exista un brote de Shigelosis, aunque no descartan que sí haya un caso aislado en el distrito.

“Desde la Secretaría de Salud se lleva tranquilidad a la comunidad, dejando en claro que el personal del nosocomio se encuentra trabajando y desdoblando esfuerzos, haciendo frente a la difícil pandemia que nos toca atravesar. No se descarta la posibilidad de que pueda existir algún caso aislado de Shigelosis en el distrito, ya que esto está dentro de los parámetros normales", dijeron desde el municipio y ampliaron que "en ese hipotético caso, es altamente probable que el contagio no se haya ocasionado por el consumo de agua de red, porque, de ser así, los infectados con la bacteria se contarían de a miles".

La Shigelosis es una enfermedad muy contagiosa y las personas pueden infectarse a través de diversos elementos contaminados, no solo por consumo de agua; puede ser mediante juguetes, utensilios, superficies de baños, alimentos preparados por una persona infectada, entre otras posibilidades. Por su parte, desde la Dirección de Obras Sanitarias de Rojas indicaron que los controles sobre la calidad del agua, tanto de sus parámetros químicos como microbiológicos, se realizan de forma periódica. “Para asegurar la correcta desinfección del agua de red se realiza cloración, tanto en los puntos de producción, que son los pozos profundos, como en el tanque. Esta desinfección se realiza en forma continua a través de bombas dosificadoras automáticas. Además, se verifica el nivel de cloro residual en distintos puntos de la red como actividad de control rutinaria. Esto asegura la no infección del agua por su circulación en la red”, apuntaron.

Informe de la desinfección del agua de red

Para despejar dudas y llevar tranquilidad, desde la municipalidad de Rojas difundieron el informe de desinfección del agua de red. “El sistema de desinfección del agua de red, con hipoclorito de sodio al 100%, está conformado por ocho bombas dosificadoras instaladas en los pozos de captación, más una en el tanque central. Los dosificadores funcionan simultáneamente con el arranque de cada bomba donde están instalados, no así el del tanque que dosifica las 24 horas”, indica el documento.

Informaron, además, que la recarga de hipoclorito se realiza tres días a la semana -se consume, aproximadamente, entre 500 y 600 litros semanales- y periódicamente se controla la cantidad de hipoclorito en diferentes puntos de la ciudad. •Para esta operación siempre las mediciones se hacen en canillas domiciliarias. Puntualmente, y por causas que sean debidamente justificadas por personal de salud, se realizan análisis bacteriológicos a pedido de algún usuario y para despejar dudas con respecto a la calidad bacteriológica del agua. El resto de los análisis bacteriológicos se hacen cumpliendo los protocolos y los tiempos del ADA (Autoridad del Agua)”, agregaron.

“Cuando se hacen los muestreos en red lo que se mide es el cloro residual, o sea el cloro que contiene el agua después de haber actuado como bactericida, los valores siempre han dado entre 0.02 y 0,03 ppm tal los límites permitidos por la OMS. La Dirección de Obras Sanitarias trabaja a puertas abiertas, siempre dando respuesta a los reclamos. Para casos de verificación de cloro residual, los vecinos interesados pueden acercarse a dichas oficinas para realizar el muestreo en su domicilio", indicaron.

Qué es la Shigelosis

Según la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), la Shigelosis, también llamada "Disentería Bacilar", es una infección causada por bacterias del género Shigella que contiene cuatro subgrupos con diferente capacidad patogénica. Es transmitida por la ruta fecal-oral con una baja dosis infectiva, a través de alimentos contaminados o bien por contacto directo con personas infectadas.

Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en instituciones (escuelas, clubes, geriátricos, entre otros) y hogares con niños, donde se ve aumentada la probabilidad de contaminación fecal. La mayoría de los casos ocurren en niños menores de 10 años. La Shigelosis es endémica en climas tropicales y templados y muestra una fuerte estacionalidad, y es más común su incidencia en verano que en invierno. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se constató que durante el período 2010 a 2012, Shigella spp fue la principal causante de las diarreas bacterianas que se presentaron en la República Argentina. El principal modo de control de la Shigelosis es la prevención mediante el uso de agua segura, un adecuado sistema de saneamiento y buenas prácticas de higiene durante la manipulación de alimentos.