Eximen de tasas municipales a comercios no esenciales

En conferencia de prensa, el intendente de Rojas, Claudio Rossi, señaló que "debido a la situación apremiante que generó la pandemia de COVID-19 para aquellos comercios no esenciales que debieron restringir sus actividades o cerrar sus puertas durante el confinamiento, el Ejecutivo Municipal definió eximir de las tasas de Seguridad e Higiene, Limpieza y Conservación de la vía pública y Servicios Sanitarios".

Los interesados en acceder al beneficio deberán completar el formulario en la oficina de recaudación, solicitar un certificado de libre deuda de tasas municipales que acredite que no registra deuda en el mes de febrero de 2020, si es inquilino presentar el contrato de alquiler con la cláusula que ordena abonar las tasas que gravan el inmueble en cuestión. Se aclaró que el Ejecutivo queda facultado para eximir a comercios que no cumplan con algunos de los requisitos.

La eximición será de 100% para las tasas con vencimiento desde el mes de junio 2021 hasta diciembre 2021 inclusive. Para los comercios no esenciales y que no posean deuda con el municipio dese febrero de 2021. Será de 50% la eximición para los comercios no esenciales que posean deuda con el municipio.