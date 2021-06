César Pastorino: "La situación es gravísima"

En la jornada del lunes, autoridades sanitarias de la ciudad de Rojas ofrecieron una conferencia de prensa para poner a la sociedad en conocimiento respecto de la situación epidemiológica en el distrito. El secretario de Salud, Mario Raposo, el director del hospital César Pastorino y el co-director Germán Palmieri se refirieron a las internaciones en el hospital municipal Saturnino Unzué de Rojas.

"Es importante que la gente de Rojas sepa que, en este momento, no se pueden derivar pacientes a otros centros de salud de la zona. Estamos tratando a pacientes críticos como en cualquier lugar del país, no nos falta nada, son pacientes graves, en esta ola bajó la edad de internados. Necesitamos que se sigan cuidando, acá tenemos las herramientas para tratar a los pacientes pero si siguen aumentando vamos a estar al límite, ahora tenemos 5 pacientes con COVID-19 en Terapia Intensiva. Esto demanda mucho trabajo, las personas que se salvan están más tiempo internadas", dijo el médico especialista en Terapia Intensiva César Pastorino y agregó que "ahora tenemos una coordinadora en la UTI que está muy comprometida y con muchas ganas, así que estamos más tranquilos todos los médicos de guardia. No falta nada, cada cama tiene su respirador pero puede pasar que tengamos más pacientes que camas y nos desbordemos, no queremos llegar a eso. La situación es gravísima, angustia ver presentación en menor edad".

Consultado por las edades de los pacientes en Terapia Intensiva, Pastorino dijo que "en Terapia hay un paciente de 51 años, una señora de 69 y los demás son menores de 50 años. Son muy jóvenes. Nos quedan cuatro camas de Terapia libres". Por su parte, Palmieri agregó que "hace diez días, por dos pacientes que fallecieron, mandamos a analizar la presunta circulación de nuevas cepas en la ciudad. En la próxima semana tendremos los resultados. Quisimo mandar dos muestras más pero nos dijeron que esperemos los primeros resultados".

"Tuvimos requerimiento de derivación de pacientes de Junín y las aceptamos: uno de ellos no quiso venir y el otro, finalmente, fue internado en una cama que improvisaron en una clínica de Junín porque nunca llegó la ambulancia para trasladarlo. Nosotros, generalmente, derivamos pacientes cardiológicos y neuroquirúrgicos a Junín, por eso estamos encantados de recibir pero ahora no tenemos camas, tenemos que reservalas. Esto está sobrepasando a ciudades muy grandes como Pergamino y Junín, tenemos que tener cuidado".