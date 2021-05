Vacunación en Rojas: el 63% de los registrados ya tiene la primera dosis

Mientras la segunda ola de COVID19 no da tregua y afecta de manera cada vez más agresiva sin distinción de edades, los distritos de la región avanzan con la campaña de inmunización. En Rojas ya se inscribieron 10.500 vecinos para vacunarse y el 63% de las personas que se anotaron ya recibieron la primera dosis: 6537 vecinos con el primer componente y 1592 con el segundo.

Según informó a Democracia Carlos Salinas, referente provincial de la campaña “Buenos Aires Vacunate” en Rojas, en el Club Atlético Jorge Newbery se aplicaron 4390 primeras dosis y 553 segundo componente; en tanto, en el vacunatorio del hospital aplicaron 2147 dosis del primer componente y 1039 del segundo. “Se viene desarrollando de manera exitosa este plan masivo de vacunación, tenemos 10.500 personas registradas, solicitando su dosis, con un buen porcentaje de colocación, la gente está ansiosa por la vacuna, se van muy contentos y agradecidos, el personal que hace el trabajo está muy comprometido con el programa, la idea es que el vecino de Rojas llegue al centro de vacunación y encuentre un clima de energía positiva, fue un año muy duro por esta pandemia, y gracias a la gestión del gobierno nacional podemos tener la vacuna de forma gratuita”, señaló Salinas en diálogo con este diario.

“Si bien no es toda la solución del problema, esta vacuna nos cubre con anticuerpos para protegernos por si el virus nos toca en algún momento, estamos conformes y con compromiso, es un programa no solo de vacunación sino también solidario, nos cuidamos entre todos y estamos llevando adelante la tarea de cuidar a todos los vecinos de Rojas”, indicó el referente provincial en la ciudad.

Testeos en escuelas

La búsqueda activa de casos de COVID-19 es complementaria al conjunto de las medidas para una presencialidad cuidada que implementan todos los establecimientos educativos de la Provincia en el marco del Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales y a la vigilancia y monitoreo que se viene realizando a través del Plan integral de vigilancia epidemiológica.

Cabe destacar que este plan incluye, entre otras acciones, la detección temprana de personas de la comunidad educativa con síntomas compatibles de COVID-19, el procesamiento precoz de las muestras diagnósticas, el seguimiento y vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos, así como de los establecimientos educativos.

En cada escuela se realizarán entre 3 y 15 testeos por visita dependiendo del tamaño del plantel de trabajo, a partir de una muestra aleatoria seleccionada por el personal de salud entre quienes se encuentren presentes en el establecimiento en ese momento. Para ello, se utilizará la prueba rápida de antígeno nasal que permite la realización de auto-toma por parte de la persona testeada bajo la supervisión del personal de salud.

Cada muestra estará conformada por docentes y auxiliares que se encuentren realizando tareas presenciales. Por lo tanto, las personas testeadas no presentarán síntomas compatibles con COVID-19 en los últimos 10 días, ni antecedentes de contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días.

La búsqueda activa de casos se llevará a cabo a partir de un relevamiento de carácter censal, alcanzando el total definido de escuelas con una sucesión de visitas del personal de salud, cuya frecuencia estará determinada por el tamaño de la escuela y por la situación epidemiológica de cada distrito.

Cómo anotarse para recibir la vacuna

Para obtener un turno, la persona debe entrar en el sitio web vacunate.ms.gba.gov.ar y allí completar el formulario con una serie de datos personales, algunos de ellos obligatorio. Se puede hacer el trámitepersonal o completarlo para alguna persona que necesite ayuda o no tenga acceso a internet. Datos a completar en el formulario: nombre y apellido, número de documento, sexo que figura en el DNI, identidad autopercibida, fecha de nacimiento, medio de contacto de preferencia (teléfono fijo, WhatsApp o correo electrónico), número de teléfono, correo electrónico, si tuvo una reacción alérgica a algún componente de una vacuna o vacuna, grupo poblacional, datos médicos, domicilio y datos de residencia.

Pueden registrarse todas y todos los residentes en la Provincia de Buenos Aires mayores de 18 años, aunque en una primera etapa se priorizará a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus: personas de entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes, personal de salud, personal de seguridad, personal docente y auxiliar, mayores de 60 años; lista de enfermedades preexistentes: enfermedad pulmonar crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, enfermedad renal crónica.