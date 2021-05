Abre la inscripción al Programa Municipal de Viviendas de Rojas

Este lunes 3 abre la inscripción al Programa Municipal de Viviendas "Construyendo futuro" en Rojas. Quienes no tengan manejo o acceso a Internet podrán consultar personalmente en el puesto que se instalará en la Plaza San Martin. Según informaron, la inscripción estará abierta al menos un par de semanas, por lo que habrá días para completar el formulario. No hay orden de inscripción.

El Programa Municipal de Viviendas “Construyendo Futuro” está orientado a aquellas familias que buscan acceder a su primer hogar y así dar solución al problema habitacional del distrito. Tiene como prioridad asistir a aquellos sectores que no pueden acceder a la vivienda por sus propios medios y colaborar con el financiamiento mediante una combinación de inversiones de origen público y privado.

La inscripción es el primer paso que hay que dar para acceder al programa y hay dos opciones para inscribirse: “Con Anticipo” y “Sin Anticipo”. No hay orden de inscripción y, una vez que la persona se inscriba y su solicitud sea aceptada, ya estará habilitado o habilitada para ser parte del sorteo que se realizará una vez finalizado el período de inscripción, con fecha a definir.

En el sorteo, que se llevará a cabo ante escribano público, se sortearán las viviendas y sus ubicaciones. Se establecerán titulares y suplentes por si los primeros no cumplen con los requisitos mínimos. Si por cuestiones sanitarias no se puede realizar con la presencia de público, el sorteo será transmitido vía streaming para que los inscriptos puedan seguirlo en vivo por las redes sociales y así brindar la transparencia necesaria que estos actos requieren. Luego llegará el período de entrevistas presenciales con los adjudicados. Allí las personas preadjudicadas deberán presentar la documentación solicitada y cumplir con los requisitos establecidos. Si el grupo familiar no cumple con el reglamento, automáticamente será dado de baja y su lugar será ocupado por quien en el sorteo haya sido nombrado como “suplente”. Quienes cumplan con lo solicitado, avanzarán camino a cumplir su sueño si superan el Período de Impugnación.

En esta oportunidad en total se sortearán 21 viviendas preindustrializadas: 4 viviendas (2 en Barrio Progreso y 2 en Barrio España), serán sorteadas para aquellos inscriptos en la categoría “Sin Anticipo”, donde los adjudicados deberán abonar mensualmente una cuota fija en pesos similar a la de un alquiler. Estas 4 viviendas serán para dar respuesta social a: 1 jubilado o jubilada, 1 grupo familiar compuesto por una persona con discapacidad, 2 a familias con hijos. 17 viviendas se sortearán entre los inscriptos en la categoría “Con anticipo”. Esta categoría es para aquellas personas que cuenten con un anticipo de 600 mil pesos y puedan afrontar una cuota mensual fija en pesos similar a la de un alquiler. Las viviendas de este grupo se ubicarán en Barrio progreso.

Requisitos para inscribirse al programa

Poseer una residencia mínima inmediata de cinco (5) años en el Distrito, la cual deberá ser acreditada en forma fehaciente. No tener vivienda propia, ni haberla tenido en los tres (3) años anteriores a su presentación salvo de haber perdido la misma por caso fortuito o fuerza mayor no imputable al solicitante. Ser de estado civil casado o estar unido en aparente matrimonio con una antigüedad de tres años (3) como mínimo a la fecha de presentación de documentación, ser madre o padre soltera/o, viuda/o, divorciada/o con hijos a cargo, personas solas. Que su capacidad económica no le permita la construcción de una vivienda en forma particular. No haber sido excluido de otros planes nacionales, provinciales y/o municipales o haber perdido una adjudicación anterior por causas imputables al peticionante que tenga como origen el incumplimiento de las obligaciones emergentes de la misma.

Los interesados en inscribirse deberán hacerlo en http://gobierno.rojas.gov.ar/