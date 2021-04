Rossi lanzó un programa municipal para la construcción de 28 viviendas

El intendente de Rojas, Claudio Rossi, acompañado por parte de su equipo de trabajo, lanzó el Programa Municipal de Viviendas “Construyendo Futuro”. Este está orientado a aquellas familias que buscan acceder a su primer hogar y así dar solución al problema habitacional del distrito. La inscripción será a través de la página web del municipio, a partir del 3 de mayo, y también habrá un equipo de apoyo en la plaza San Martín para aquellos que no tienen acceso a internet o no saben usar el servicio.

Este programa está destinado, íntegramente, a personas que residen en el partido desde hace cinco años como mínimo y la fecha del sorteo será comunicada una vez que finalice el período de inscripción. Habrá diferentes grupos, ya que los inscriptos podrán anotarse al programa en las categorías “con anticipo” y “sin anticipo”. En ambos casos la cuota mensual será similar a la de un alquiler.

“Meses atrás tomamos la decisión de que Román Bouvier esté a cargo de la Dirección de Tierras, planteamos una serie de iniciativas que en su primera parte consisten en trámite, gestión, poner en orden las cosas, pasado el tiempo llega la hora de las concreciones y realizaciones. Este es el camino para que muchas familias rojenses puedan acceder al suelo y la vivienda en distintas modalidades”, dijo Claudio Rossi en la conferencia de prensa. Y agregó que “se hizo la prueba piloto el año pasado en Carabelas, para ver cómo funcionaba, cómo reaccionaban las partes involucradas en este tema: empresas, propietarios y municipio”.

Por otro lado, Rossi dijo: “Queremos llegar a todos los sectores de nuestra sociedad, a quienes no tienen un ingreso para acceder a la vivienda, a quienes sí lo tienen; trabajamos en estos primeros meses del año y hoy están dadas las condiciones para anunciar que se construirán viviendas en nuestra comunidad y en Carabelas, va a haber soluciones para vecinos de nuestra comunidad. Enviamos el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para comprar casi una hectárea y ahí hacer veintipico de lotes para viviendas sociales, de esto daremos precisiones más adelante”.

“Es un día de alegría para nosotros porque la gestión siempre implica soluciones, estamos haciendo un proceso para sostener en el tiempo esta política pública. La demanda es alta, más de la capacidad de respuesta que tenemos. Lo que hemos buscado es utilizar la capacidad del Estado para bajar costos”, apuntó Rossi.

Por su parte, el director de Tierras, Román Bouvier, dijo que “con este plan se trata de optimizar al máximo los recursos; hicimos un relevamiento de terrenos disponibles, vamos a poner cuatro lotes en subasta para financiar. Se van a hacer en 19 en barrio Progreso, 2 en España, 7 en Rafael Obligado, más las 8 que se sortearon en Carabelas por el mes de febrero. Es un total de casi 35 viviendas que vamos a tener este año por parte del municipio. Hace más de 20 años que el municipio no construye viviendas con fondos propios, esto es muy importante, nos da un fuerte impulso, se gestionaron planes con Nación, Provincia, hemos decidido que las viviendas son política de Estado para nuestra gestión”.

“Direccionamos una parte importante para la clase media, para los que puedan pagar el anticipo y que luego conviertan el dinero del alquiler en la cuota de su propia casa. Nosotros queremos anunciar el año que viene otro plan de viviendas, dar soluciones y construir futuro de muchas familias de nuestro partido. Sabemos que no vamos a llegar a todos pero el esfuerzo es al máximo", expresó Bouvier.

La inscripción

Al momento de la inscripción, las personas interesadas van a encontrar dos opciones: “Con anticipo” y “Sin anticipo”; deberán seleccionar la opción correspondiente y, una vez hecha la inscripción y que la solicitud sea aceptada, la persona ya quedará habilitada para ser parte del sorteo que se realizará una vez finalizado el período de inscripción, con fecha para definir.

En el sorteo, que se llevará a cabo ante escribano público, se sortearán las viviendas y sus ubicaciones. Se establecerán titulares y suplentes por si los primeros no cumplen con los requisitos mínimos. Si por cuestiones sanitarias no se puede realizar con la presencia de público, el sorteo será transmitido vía streaming para que los inscriptos puedan seguirlo en vivo por las redes sociales y así brindar la transparencia necesaria que estos actos requieren.

Luego llegará el período de entrevistas presenciales con los adjudicados. Allí las personas preadjudicadas deberán presentar la documentación solicitada y cumplir con los requisitos establecidos. Si el grupo familiar no cumple con el reglamento, automáticamente serán dados de baja y su lugar será ocupado por quien en el sorteo haya sido nombrado como “suplente”. Quienes cumplan con lo solicitado avanzarán camino a cumplir su sueño si superan el Período de Impugnación.

Los requisitos

Para anotarse se deberá poseer una residencia mínima inmediata de cinco años en el distrito, la cual deberá ser acreditada en forma fehaciente. No tener vivienda propia, ni haberla tenido en los tres (3) años anteriores a su presentación salvo de haber perdido la misma por caso fortuito o fuerza mayor no imputable al solicitante. Ser de estado civil casado o estar unido en aparente matrimonio con una antigüedad de tres años (3) como mínimo a la fecha de presentación de documentación, ser madre o padre soltera/o, viuda/o, divorciada/o con hijos a cargo, personas solas. Que su capacidad económica no le permita la construcción de una vivienda en forma particular.

No haber sido excluido de otros planes nacionales, provinciales y/o municipales o haber perdido una adjudicación anterior por causas imputables al peticionante que tenga como origen el incumplimiento de las obligaciones emergentes.