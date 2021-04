Avanza el trámite para obtener la personería jurídica del teatro Tafs

Esta semana se realizó una asamblea y se reunió la nueva comisión del teatro Tafs de Rojas. Allí se explicó en qué consiste el proceso de trámites para obtener la habilitación de la sala y así comenzar a desarrollar las actividades culturales. “En la última asamblea, que se hizo de manera virtual, yo había comentado mis ganas de formar parte de la comisión directiva, finalmente no se dio porque renovaron las mismas personas que estaban pero, a partir de ahí, iniciamos un trabajo con vistas a esta asamblea, formar una lista para ponerla a consideración de los miembros”, dijo Victoria Boveri.

“En enero tuvimos una reunión, yo me comprometí a finalizar el proyecto y armar una lista para ponerla a consideración de la asamblea. Formamos una lista amplia y diversa, conformamos esta lista y comenzamos a asesorarnos, sabemos la problemática de que tenemos en el teatro, no tenemos personería aunque haya trámites iniciados para recuperarla, tampoco tenemos habilitación, se iniciaron los trámites para obtenerla”, indicó Boveri en la sala y agregó: “Comenzamos a consultar con profesionales para ver cómo empezar con este trabajo una vez que asumamos. Nos dijeron que no podemos asumir porque, al no haber personería jurídica, nuestra autoridad no está legalmente constituida; básicamente, nuestra autoridad no tiene peso legal. La última comisión directiva con legalidad para personería jurídica es la de 2010. De 2010 hasta aquí, ninguna comisión directiva que fue electa y consta en el libro de actas tiene peso legal”.

Por otro lado, la futura secretaria general apuntó que “no hay dos listas ni tres listas ni dos o tres maneras de pensar, hay una sola forma de hacerlo: entre todos. Hay un único procedimiento que nos convertiría en la comisión normalizadora, aunque no directiva. Sería un proceso transitorio para resolver este problema jurídico para luego poder ir a una asamblea en la que se haga la renovación de autoridades, en la que pueden presentarse más listas también, y asumirían con la legalidad de haber realizado el proceso”. En tanto, Boveri aseguró que “la primera noticia, la más antipática, es que hasta que persona jurídica no acepte nuestra solicitud de comenzar los trámites para la normalización, en el teatro no debería haber ninguna actividad, no solo por el COVID sino porque el Tafs no tiene personería ni habilitación para funcionar. Cualquier cosa que ocurra no solo afecta el patrimonio individual de los miembros firmantes, que como no tienen personería jurídica funcionan como personas civiles, sino que corre riesgo el teatro porque cualquier cosa que pase puede ser intervenido por no contar con los papeles necesarios”.

“Una vez aceptado el proceso de normalización, se puede empezar a trabajar en función de conseguir la habilitación. Es antipático porque sé que están ensayando, nosotros también tenemos ganas de ensayar, nadie más que nosotros sabemos la necesidad que tenemos de volver a trabajar y producir artísticamente. Nosotros nos propusimos con mucha responsabilidad, con compromiso y ganas, el objetivo común de recuperar la vida institucional del teatro para luego recuperar la artística. Habíamos hablado sobre la necesidad de recuperar los papeles que se necesitan para desarrollar la actividad artística”, señaló Victoria Boveri.

Antes de terminar la exposición, la secretaria general indicó que “la buena noticia es que el trámite sale, que esa es la manera de realizarlo, que no es complejo, de hecho, es un trámite nuevo, no somos la única sala que está con estos problemas, se puede resolver, el Club de Pescadores ya inició el trámite y pueden empezar a trabajar como comisión normalizadora, que es un proceso transitorio, este es el camino que debemos seguir nosotros. La planilla de solicitud ya la completamos, precisamos apoyo y documentación para sumar al legajo”.

Así se fundaba el TAFS

Escribió Arturo Félix Rodríguez, Arfero, en 1975: “El 50 fue el “Año del Libertador Gral. San Martín”, declarado oficialmente ante el centenario del tránsito a la inmortalidad del Padre de la Patria. Rojas asistía a las repercusiones de los cambios políticos-sociales que se operaban en el país. Ese año fracasaron las cosechas pero no hubo problemas angustiosos de falta de trabajo. Ocurría que ya existía en la ciudad una serie de modestas industrias, los créditos hipotecarios otorgados por centenares significaban otras tantas viviendas en construcción y una notoria reactivación económica absorbía la mano de obra que dependía exclusivamente del laboreo agrícola”.

“Se fundaba Prisma que, si bien resultó una frustración, con el tiempo, en 1950 era otra fuente de trabajo. Apasionadamente, la política había ganado todos los ámbitos: el hogar, el trabajo, el club, la calle, el sindicato. El comité, como templo único, iba pasando a segundo término. En marzo hubo elecciones. Rojas tuvo nuevo intendente: Don Ricardo Américo Cardoso y un diputado provincial: Julio Darío Alessandro. En el deporte, comenzaban a soplar vientos de renovación y cambio; en el futbol se procura salir de viejos esquemas y en el básquetbol también: imparables grupos juveniles pugnaban por abrirse camino y, en el 51/52, viviríamos el boom del básquet con un nombre que pasó la mitología rojense: Palermo. En medio de un verano que invitaba a no dejar la plaza o la terraza del Centro Español, en el patio de su casa, rodeado de plantas, un gordo inquieto, medio loco, convocaba a un grupo de muchachos para hacer teatro. Así, se fundaba el T.A.F.S”.

La futura comisión normalizadora

Secretaria General: Victoria Boveri; secretario artístico: Fernando Alurralde; secretaria de Teatro: Liz Balut. Acompañan: Cristina Castañeda, Liliana Calvet, Milagros Iraeta, Eduardo Gaitan, Diego Albamonte , Leonardo Martínez y Ezequiel Restaine.