Por primera vez, un paciente intubado se recuperó de COVID-19

Una enfermera de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Saturnino Unzué de Rojas compartió en sus redes sociales la satisfacción luego de que un paciente con COVID-19, que había sido intubado, lograra recuperarse. Se trata de la primera persona que logra superar esta instancia en el distrito, desde el inicio de la pandemia.

Desde el inicio de la pandemia, en la ciudad de Rojas cada paciente que había contraído Covid-19 y debió se intubado no había logrado superar esa instancia y el virus se cobró la vida de cada uno de esos pacientes, hasta el día de hoy.

Sobre la recuperación del que había sido conectado a un respirador, Fernanda contó a La palabra Rojas que “es muy emocionante para todos nosotros, no solo enfermería, sino también para médicos, porque cada vez que entraba alguien en respirador terminaba muriendo”. Por otra parte, la enfermera de UTI del nosocomio local pidió “que la gente siga extremando recaudos, porque hay muchos infectados. Hay servicios que están colapsados”.

“A veces estoy muy cansada, siento que es un trabajo ingrato, que nada de lo hacemos alcanza y que sólo nos toca ver cómo este maldito virus se lleva a tantas personas. Pero presenciar el alta de él, de cuidados intensivos, no solo me satisface sino que me emociona y mucho!. Sin dudas fue un gran trabajo en equipo, somos muchos tirando para un mismo lado y aunque a veces no alcanza, hoy sí! Y soy muy feliz por ello”, escribió Fernanda Medina.