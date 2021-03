Rotary Club Rojas presentó el proyecto de educación e higiene menstrual

A través de una conferencia de prensa, integrantes del área municipal de Salud, autoridades locales y distritales del Rotary Club de Rojas brindaron detalles del nuevo proyecto de educación e higiene menstrual. Dentro del programa “Acciones que empoderan mujeres”, esta entidad realizó el proyecto con la participación de profesionales de la salud del municipio. Dicho proyecto tiene como objetivo informar y transmitir conocimientos para una mejor salud e higiene menstrual, con la educación como principal herramienta en el empoderamiento de la mujer.

En una primera etapa, se llevará adelante con la participación de las agentes sanitarias del área municipal de Atención Primaria de la Salud: se tuvo en cuenta que la principal función de estos espacios públicos es acercar la salud a la población. Según se informó, la semana pasada comenzaron las capacitaciones sobre el programa en las salitas del CIC de barrio Progreso y de barrio Unión, a las que se irán sumando con el transcurso de la semana los demás centros de salud pública de Rojas y las localidades. Se buscará facilitar el acceso a medios sustentables de higiene menstrual con la copa menstrual y las toallitas higiénicas de tela como principales opciones.

Las autoridades rotarias destacaron que la iniciativa es instrumentada exclusivamente desde la ciudad de Rojas con la expectativa de que se vayan sumando las demás sedes en los próximos meses. Por otro lado, desde Salud resaltaron que se trata de un programa alineado con los fundamentos que sostienen a un Municipio Saludable, como ha sido nombrada la ciudad oportunamente. Todos estos conceptos fueron expuestos por la médica ginecóloga Josefina Porro y la directora municipal de Atención Primaria de la Salud, Silvina Fernández, junto con el presidente del Rotary Club de Rojas, Carlos Aloé, y el gobernador distrital de la institución, Edgardo Murúa.

“Buscamos despertar conciencia”

El presidente del Rotary Club de Rojas, Carlos Aloé, contó que la iniciativa “surgió con sorpresa en la charla de cambio de autoridades. Una conferencista se refirió al tema de higiene menstrual y habló de la copa menstrual. En el Rotary somos 70% de hombres, así que nos llamó mucho la atención el tema y, a su vez, despertó conciencia de la cuestión. En el Rotary Club de Rojas nos pareció razonable indagar al respecto” y añadió: “Coincidentemente, la doctora Josefina Porro estuvo ocupándose del tema, sin saber de esta iniciativa rotaria, y nos pareció adecuado aunar esfuerzos. Con el paso de los días fuimos planificando, viendo qué podíamos hacer, se armó un grupo de interés mundial del Rotary que respalde y dé apoyo al tema. Josefina tomó contacto con la Municipalidad, que les pareció importante esta cuestión, y así fue como empezamos a transitar este camino. Este camino llevará varios meses, estamos en una primera fase del proyecto, vamos a hacer las adecuaciones necesarias para que en el futuro llegue a una escala mayor”.

“Es un tema lleno de mitos y tabúes”

Por su parte, la médica ginecóloga Josefina Porro dijo: “Empezamos a trabajar con un grupo de mujeres del Distrito en julio del año pasado, empezamos a reunirnos, a hablar del tema, a poner en palabras lo que nos pasaba sobre este tema. Nos resultó interesante, por momentos dificultoso, poner en palabras lo que nos pasa a las mujeres en torno a la menstruación. No es tan fácil, durante muchos años en Latinoamérica no se habló de menstruación, el tema estaba lleno de mitos, de tabúes y lo que nos gustó de este proyecto fue que era informar, transmitir conocimiento a las mujeres de esta situación que no siempre es un problema sino que es una etapa de la mujer, pero que a veces genera conflictos a nivel salud, emocional o acceso a los métodos de higiene menstrual”.

“Nuestros objetivos son que las mujeres conozcan acerca de medios sustentables de higiene menstrual, como puede ser la copita menstrual. Queremos brindar conocimiento, capacitar, a eso apuntamos principalmente, que sea un proyecto educativo”, señaló Porro.

“Este proyecto genera paz”

“Es inaudito que, siendo una temática que afecta a la mitad de la población mundial, sea algo que tengamos que ocultar, que dé vergüenza hablarlo. Creo que estamos lo suficientemente evolucionados y maduros para tratar este tema y afrontar específicamente las consecuencias de esta temática”, dijo el gobernador distrital del Rotary Club Rojas, Edgardo Murúa, y añadió que “es un proyecto que abarca todas las áreas de interés de la institución, que son siete: educación, salud maternoinfantil, desarrollo de las economías locales –porque esto tiene impacto en la economía de las personas con menores recursos-, impacto sobre el tema ambiental -. Me llamaron mucho la atención las cifras que indican la posibilidad del uso de la copa u otros elementos sustentables, es impactante cuando se evalúa en el período de diez años-; esto tiene impacto sobre la paz, cuando empoderamos mujeres para tener salud e higiene adecuada, evitamos problemas de violencia de género y creamos paz”.

Por otro lado, Edgardo Murúa apuntó que “esto tiene apoyatura mundial. A raíz de esta iniciativa, que nació con un grupo de mujeres británicas, indias, españolas y que después se sumó Argentina, se constituyó un grupo de acción rotaria, es el número 28 en toda la historia de Rotary. Los grupos de acción tienen por finalidad dotar de apoyatura técnica a los proyectos que se realicen, como es el caso de este proyecto”.