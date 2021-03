Experiencias y recomendaciones para la incorporación de tecnología en el campo

Expoagro, la tradicional muestra agropecuaria que se realiza todos los años para convocar a los principales exponentes del negocio, lanzó recientemente Expoagro Digital, una nueva propuesta para mantener el contacto con la gente del campo. Y, tal como ocurre con la tradicional muestra, Democracia es uno de los sponsors.

En el último webinar de la primera semana de Expoagro Digital YPF Agro, se habló sobre cómo convertir los datos en mejores decisiones. El encuentro fue protagonizado por Matías Corradi, líder de FieldView para Cono Sur, Ignacio Eguren, CEO & Fundador de AgroPro, y Juan Manuel Ortiz, asesor técnico de Tru-Test, y moderado por Eliana Esnaola del departamento de Comunicación de Expoagro.

El objetivo planteado por Esnaola fue poder hablar de cuánta tecnología está adoptando el productor agropecuario. “Según un relevamiento realizado por el proyecto Agricultura de Precisión del INTA en julio de 2020, 8 de cada 10 productores/asesores usa aplicaciones y plataformas de gestión remota de datos en la producción agropecuaria”, dijo.

“La adopción se inició lentamente y ahora está creciendo a tasas exponenciales”, sostuvo Corradi de FieldView, la plataforma que recopila y procesa automáticamente datos del campo y ayuda a mejorar el rendimiento de cada lote. Contó que durante el año 2020 los productores estuvieron más abiertos a probar e intentar utilizar este tipo de herramientas, “que agregan valor al productor y le ayudan a tomar mejores decisiones para lograr una agricultura más precisa, más eficiente, más rentable y más sustentable”.

Además, agregó: “Cuando conocen el valor concreto que estas herramientas les brindan, ya no quieren volver atrás. Ofrecen muchos datos analizados en conjunto, que se suben automáticamente a una plataforma, para tomar decisiones”.

Por su parte, Eguren de AgroPro, un ecosistema agropecuario compuesto por herramientas de gestión que ayudan a la eficiencia de productores y asesores, indicó: “Los conectamos con toda la cadena de valor y se pueden comparar con otros productores de la zona. La herramienta de gestión es integral, técnica y económica y abarca todos los procesos del negocio agrícola”.

Esta es una herramienta que no requiere mucha carga de datos, “solo lo básico, como la ubicación del establecimiento, los lotes, las hectáreas y los cultivos en cada lote. En la herramienta hay recomendación de uso de dosis, datos y precios de insumos, momentos de uso sugeridos, la medición del impacto ambiental”, explicó Eguren. AgroPro fue diseñada y surgió de una empresa de gerenciamiento agrícola que comparte toda su experiencia de procesos.

Al analizar la adopción de tecnología de datos en la ganadería, Ortiz de Tru-Test, empresa que brinda soluciones tecnológicas específicas para esta producción, señaló que para explicarlo se tiene que dividir en lo que es ganadería de producción de leche y de carne. “En los tambos hubo un desarrollo más acelerado por la necesidad de ver el resultado de manera más inmediata, día a día. En cambio, en producción de carne se vio un poco relegada. Se vio estancada, quizás por las oportunidades que ofrece el mercado con la agricultura. Quienes andamos en los campos ganaderos vemos instalaciones de hace muchos años, que se siguen utilizando para trabajar con la hacienda de hoy, que son otro tipo de animales”, dijo.

No obstante, Ortiz expresó que “el nuevo productor, con la nueva ganadería que está surgiendo hoy, está acelerando el proceso de involucrar la tecnología, profesionalizar la gestión de datos y el manejo”.

Por otro lado, ejemplificó con los beneficios del uso de caravanas electrónicas. “Esta nueva forma de trazar la hacienda permite obtener un mejor control sanitario y de los datos que manejamos de los animales. Trazando los animales empezamos a hablar de individuos que van a generar datos; y con ello generar información que al productor le permite tomar mejores decisiones sanitarias a tiempo, analizar y ver qué animales son mejores que otros. Y así, ser más eficiente, hacer más rentable el negocio, y poder ver qué impacto ambiental estamos generando con la gestión de estos animales”.

En relación con la dificultad que puede generar el manejo de este tipo de herramientas, Corradi dijo: “Es cierto que uno imagina una plataforma de datos y se paraliza, pero la capacitación y el uso es simple, visual y gráfico. El algo sencillo, intuitivo”. Explicó que solo el primer choque tecnológico puede generar una barrera, y que por eso tienen un equipo disponible para acompañar al productor en cada momento de la producción, recolección y lectura de datos.

Todos destacaron el hecho de que hay herramientas para todo tipo de productor y que la adopción se está dando de manera incipiente. Además, los productores están rompiendo las barreras e innovando. Según Ortiz, al comienzo, “todos tenemos cierta resistencia a las nuevas tecnologías”. Y Eguren agregó: “Hay tecnologías que han tenido una adopción más rápida por el cambio de costumbres”.

“Los equipos se vienen incorporando muy bien, sobre todo con aquellos productores que ven la necesidad de ser más eficientes y empezar a gestionar más cantidad de datos de sus animales”, agregó Ortiz.

Por otro lado, coincidieron en que los datos que suben los productores son privados, son anónimos, no son individualizados, y que solo se utilizan con la finalidad de mejorar la herramienta, generar estadísticas para hacer devoluciones, sumar utilidades y desarrollar un nuevo producto o recomendación.

Si bien no hay una herramienta que englobe todas las funcionalidades, todas se van complementando y comparten información necesaria para la gestión integral de un establecimiento y también desarrollando versiones offline y mobile para dar la batalla de la conectividad en Argentina.