Román Bouvier: “La clase media nunca recibe beneficios del Estado”

Esta semana se llevó a cabo la segunda etapa del Programa Municipal de viviendas. El acto tuvo lugar en el Centro de Jubilados de Carabelas y, mediante un sorteo ante escribano público, se sortearon ocho lotes municipales. La actividad se desarrolló en el marco de una notoria expectativa y contenida emoción. Con 25 inscriptos, el sorteo cumplió con las pautas preestablecidas en cuanto a destinar seis lotes para familias con hijos y dos para familias sin hijos.

En los próximos días, estos vecinos beneficiados recibirán información sobre un amplio número de empresas constructoras que manejan costos accesibles, con facilidades de pago, para que puedan estar cada vez más cerca de la ansiada y merecida casa propia. “Recordemos que bajo esta modalidad de acceso a la tierra facilitada por la gestión municipal se inauguraron en octubre del 2019 las primeras ocho viviendas”, señalaron desde el municipio.

El acto estuvo dirigido por Román Bouvier, director de Tierras. También estuvieron presentes la delegada Ángeles Zarantonelli, el secretario Vial, Juan Baldoma, y los concejales Diego Pérez Delbaldo y Nicolás Scardino. Al cerrar el acto, el director Bouvier se comprometió ante las familias que no resultaron adjudicadas en esta etapa a seguir trabajando en la concreción de nuevas oportunidades, tanto en Carabelas como en Rafael Obligado y Rojas.

“Seguimos trabajando para obtener tierras”

En diálogo con Democracia, el director de Tierras, Román Bouvier, amplió la información y dijo: “Iniciamos la segunda etapa del Plan Municipal de Viviendas, ya hicimos ocho en Carabelas y ahora vamos a hacer ocho más, es para la gente que puede realizar un anticipo y pagar una cuota. Nosotros disponemos de los lotes, del municipio, y la gente paga el anticipo y las cuotas a la empresa que contrate para realizar la casa”.

“Hicimos ocho en 2017, ahora lanzamos ocho más, por un lado es una esquina de terrenos fiscales que pasamos al dominio municipal luego de hacer un trámite en la Provincia. Y la otra, son tres terrenos que eran el excedente de viviendas sociales, advertimos que había quedado esa fracción y lo solicitamos al Instituto de la Vivienda y está a nombre del municipio, por eso son ocho: cinco en un lugar y tres en otro”, dijo Bouvier. Y agregó: “Sorteamos un cupo: seis para familias con hijos y dos para familias sin hijos. Es gente joven de la localidad, tienen residencia y pueden demostrar la capacidad de pago”.

En otro orden de cosas, Bouvier anticipó a este diario que “la semana que viene, en la apertura de sesiones ordinarias, el intendente va a estar anunciando algo similar para la localidad de Rafael Obligado, con unos terrenos que ya tienen sus adjudicatarios. Por otro lado, seguramente en la primera o la segunda sesión ordinaria estaremos ingresando un proyecto al Concejo Deliberante para hacer más en Rojas”. Respecto de la ciudad cabecera, el director de Tierras puntualizó: “En Rojas estamos avanzando en las negociaciones con privados para la compra de tierras y hemos viajado a La Plata para gestionar las reservas fiscales que hay vacantes en la ciudad y convertirlas en viviendas sociales”.

“La clase media tiene que ser reconocida”

“Yo dejé el Concejo Deliberante para sumarme a la Dirección de Tierras porque, para mí, es una de las partes más interesantes que se pueden desarrollar desde la gestión. Había hecho un proyecto y experiencia en Carabelas que dio muy buen resultado, creo que cuando el esfuerzo es compartido, para el Estado es mucho más fácil, y hoy, a diferencia de hace unos años atrás, la clase media trabajadora que alquila y puede ahorrar un pesito, la más castigada por ganancias e impuestos, que nunca es beneficiada, tiene que empezar a tener algún reconocimiento por parte del Estado, al que ellos hagan un pequeño aporte. Es la clase golpeada por todos los gobiernos y, con un pequeño aporte, queremos que puedan acceder a su vivienda, pagándola, como corresponde, a largo plazo, con cuotas como si fuera un crédito”, señaló Bouvier.

Por otro lado, el director de Tierras aseguró que “el municipio de Rojas hoy no está en condiciones de construir viviendas y no cobrarlas o que sean netamente sociales. Hoy tenemos que trabajar para todos los sectores pero la clase media es la más postergada por todos los gobiernos, desde hace años. Hoy cualquier terreno, en nuestra ciudad, cuesta más de 3 millones de pesos, más la construcción de la vivienda es mucho dinero. Hoy, con una vivienda que parta con un anticipo de 300 mil, 400 mil o 500 mil pesos, se está dando la posibilidad de acceder por una suma de lo que sería la sexta parte de lo que vale un terreno en la ciudad. Le das la casa, más el terreno, y la posibilidad de pagarlo en los próximos diez años. Sería como un Procrear municipal.Queremos trabajar para todos los sectores pero la clase media siempre queda afuera de todos los beneficios. Asumí ese compromiso y así va a ser hasta el último día de gestión”.

“En estos cuatro meses hice un relevamiento de las tierras con las que cuenta el municipio, cuáles son fiscales que podemos recuperar para viviendas, viajamos a La Plata, empezamos negociaciones con distintos actores de la comunidad para hacer desarrollos en conjunto y para vender terrenos del municipio que ya no sirven. Vendiendo esos cuatro o cinco terrenos aislados que tenemos podemos empezar a concretar un plan de veinte viviendas. Mi trabajo es utilizar de manera inteligente y multiplicar los pocos recursos que tenemos. Hemos apretado el acelerador a fondo y queremos concretar veinte viviendas en Rojas, otras en Obligado y otras en Carabelas”, cerró el funcionario.