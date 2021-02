Claudio Rossi: “Estamos revisando nuestro accionar para asumir responsabilidades”

El intendente de Rojas, Claudio Rossi, ofreció una conferencia de prensa y se expresó sobre el femicidio de Úrsula Bahillo. Aseguró que hará “lo imposible” para que la causa se resuelva con rapidez en la Justicia y detalló que se analiza la responsabilidad de que cada una de las áreas competentes en el caso.

“Son días difíciles y duros para nuestra comunidad, para quienes defendemos la vida, la paz, los derechos civiles de todos los ciudadanos, para quienes estamos en contra de todo tipo de violencia, en particular la violencia de género”, comenzó diciendo el jefe comunal de Rojas, Claudio Rossi, y agregó que “el pasado 8 de febrero quedará como uno de los días más tristes en nuestra comunidad, el femicidio de Úrsula trajo estupor, conmoción, dolor, indignación, legítima indignación, especialmente para los jóvenes, entendemos el momento que estaban viviendo”.

Por otro lado, detalló los pasos que siguió inmediatamente después de enterarse del brutal crimen de la joven en el paraje Guido Spano, en la zona rural del Distrito. “Mi pregunta existencial fue qué hacer, dónde estar, me dejé llevar por el instinto y supe que tenía que estar en el lugar de los hechos, en Guido Spano. En el viaje al lugar pensaba en que al dolor de la muerte se le suma el hecho de si el femicida está prófugo, si no fue detenido, entonces mi prioridad era que quede detenido y vaya preso. Por otro lado, que el lugar del hecho fuera preservado para que se pueda trabajar y la Justicia no tuviera dudas sobre lo acontecido al momento de investigar para esclarecer”, dijo Rossi y agregó: “Luego estuve con Adolfo, el padre de Úrsula; tenemos una amistad porque fuimos juntos a la escuela secundaria, fue asistido en el hospital, estuve charlando un largo rato ahí con él, tratando de contenerlo; más tarde fuimos a la Comisaría, donde estaba Patricia, la madre de Úrsula, para estar con ella y hacer todo lo posible en ese momento”.

“Después del sepelio de Úrsula estuve en su casa, compartiendo el dolor y poniéndome a disposición para hacer todo lo que está en mi alcance”, dijo Ro-ssi y puntualizó que “en el mientras tanto había quien militaba la infama, un impresentable, inescrupuloso, que llegó hace un tiempo a nuestra comunidad y tendremos que resolver los dichos como corresponde, en la Justicia se vienen tramitando y haremos nuevas presentaciones. Por otro lado, dirigentes políticos promoviendo la violencia, tenemos una triste historia en nuestra Nación acerca de cómo puede terminar esto. La democracia requiere de responsabilidad de todos los dirigentes, saber dónde dirimir esas cuestiones”.



En otro tramo de la conferencia, el intendente señaló que “superado el momento de contención, había que proceder, procedimos, y lo seguiremos haciendo en la búsqueda de la justicia, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Entendiendo que había inconsistencias en el Juzgado de Paz, hicimos una presentación en la Fiscalía de Junín para que determine la posible comisión de delito penal o no. Hay en marcha una causa penal por la represión en la Comisaría; en estos días estamos haciendo una presentación en Asuntos Internos de la Policía Bonaerense para ver si en la Comisaría de la Mujer hubo dilación u omisión de cuestiones que pudieron haber incidido o perjudicado. Estamos revisando todo el accionar de las áreas competentes del municipio en este tema en particular”.

Luego, Rossi contó cuándo comenzaron las denuncias contra el femicida Matías Martínez: “La línea de tiempo empezó el 9 de enero con la denuncia de Patricia, la mamá de Úrsula, en la Comisaría. El 8 de febrero, a las 14.20, llegó el oficio solicitando el botón antipánico, en el medio hubo denuncias, medidas cautelares, violación de medidas cautelares, actuación del área de Género, Seguridad, el femicida estuvo en la Ayudantía de Fiscalía y todo esto que menciono hay que brindarlo con precisión en el expediente”. Por otro lado, el intendente informó que “el miércoles estuvo el procurador general, acompañado del fiscal general, y nos adelantaron que están comprometidos con que haya justicia lo más rápido posible. Vamos a hacer lo imposible para que este lamentable femicidio nos permita encontrar herramientas nuevas para abordar la problemática. La violencia de género es un problema de envergadura, hubo más femicidios en nuestro país después del de Úrsula”.

Consultado por la reunión de los padres de Úrsula con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Rossi dijo: “Me pareció bien que la llame el presidente, que venga el ministro de Seguridad y ofrezcan contención, ayuda, compromiso. Todos los que tienen responsabilidad en esto deben asumir su responsabilidad en beneficio de la comunidad, para generar la tranquilidad”. En este marco agregó: “Estamos revisando todo nuestro accionar, que queda claro con las otras partes que actúan en el proceso. Va a haber una rápida resolución del trámite judicial, sé que va a ser así, se van a desgranar responsabilidades y cada área deberá asumir su responsabilidad”.

En cuanto a los posibles cambios en la cúpula policial, Claudio Rossi señaló que “no sería justo cargar contra personas cuando aún no está probada la incompetencia, habrá que analizarlo en estos días, hay que hacerlo, no por una cuestión de responsabilidad directa sino porque la función pública muchas veces exige oxigenar y es posible que haya cambios, en el marco de la serenidad; somos los primeros y vamos a hacer lo imposible para que se resuelva rápido y asumir las responsabilidades de quienes debieron hacer algo. Insisto con que necesitamos herramientas nuevas para el abordaje, es una problemática que tiene exponencialidad, está creciendo, el área de Género estuvo y ofreció herramientas en este caso pero esa no era la solución, es muy complejo”.

Por último, sobre los tiempos del accionar de las autoridades, el jefe comunal dijo que “el lunes 8 de febrero, al as 14.20, nos llegó el oficio solicitando el botón antipánico y la custodia con rondín de la Policía en la vivienda; si hay algo que pudo haber cambiado la historia, es la interpretación de que había un riesgo mayor y que exigía una custodia fija”.