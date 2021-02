Terrón: "Voy a dejar hasta la última gota de sudor para lograr la reclusión perpetua"

El fiscal Sergio Terrón, que investiga el feminicidio de la jove rojense Úrsula Bahillo, dijo que el imputado Matías Martínez se mostró frío y apático al negarse a declarar en la causa. A su vez, consideró que deben crearse "medidas más potentes” para luchar contra los femicidios porque las actuales son insuficientes y aseguró que dejará "hasta la última gota de sudor" para lograr una condena a reclusión perpetua.

Sobre la indagatoria a Martínez en la fiscalía de Chacabuco, Terrón detalló que Martínez “solo saludó, dijo ‘buenos días’ y que no iba a declarar”, tras reunirse brevemente con su defensor oficial. El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín confirmó que Martínez está alojado en la Unidad 49 de Junín. Terrón aseguró que dejará "hasta la última gota de sudor" para lograr que este caso finalice con una condena a reclusión perpetua y se refirió al padecimiento de la madre de Úrsula por lo ocurrido.

"Me pongo en la piel de la mamá, quien me refirió que estuvo diez años buscando este embarazo de Úrsula, es su única hija y viene una persona y le destruye el bien más preciado, que es su hija, le destruye la vida, la posibilidad de tener nietos, de ser cuidada por su hija en el futuro, el daño además de ser irreparable es inconmensurable", expresó. Consultado sobre cómo funcionó el Estado ante el caso de Úrsula, Terrón contestó que “evidentemente funcionó mal porque si llegamos a este resultado, no podemos defender nada. Con lo que teníamos no alcanzó”. En ese sentido, aseguró que “faltan más herramientas porque si no, no habría tantos femicidios” y pidió cambios legislativos.

“Si vemos para atrás todos los femicidios que hubo, evidentemente tenemos que concluir que todos los perímetros y botones antipánico no sirven, que son medidas simbólicas, medidas que quedan a criterio de la persona a la que se le imponen si quiere cumplir o no, deliberado a su voluntad”, explicó y agregó "los legisladores deberán instrumentar otras herramientas más potentes y eficaces para poder evitar este tipo de hechos” y en ese punto mencionó las “tobilleras” de monitoreo o incluso que “modificar el Código Penal”.

Consultado sobre cómo se produjo el encuentro entre Úrsula Bahillo y su exnovio policía el día del femicidio, Terrón reveló que ese instante “no fue captado por las cámaras”, aunque sí se la pudo ver a “ella en las proximidades de un comercio ingresando a un kiosco y a Martínez bajar de su auto en una estación de servicio y luego subir con algunas bebidas, gaseosas y cervezas”.

Finalmente, Terrón dijo que espera con los resultados de los peritajes telefónicos de los celulares de Úrsula y Martínez, que le permitirán conocer si el encuentro entre ellos había sido o no pactado y los movimientos y comunicaciones que mantuvo cada uno antes del hecho.