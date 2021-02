La Tecnicatura en Seguridad e Higiene de Rojas suma alumnos de la Región

Se cursa en el Instituto Nº 125, perteneciente a la Escuela Normal Superior Nicolás Avellaneda (ENSNA), dura tres años y es una de las opciones más elegidas por su salida laboral.

La Tecnicatura en Seguridad e Higiene se dicta de manera gratuita desde el año 2010 en el Instituto Nº 125 de Rojas, que se encuentra enmarcado en una Unidad Académica que es la Escuela Normal Superior Nicolás Avellaneda (ENSNA), que cuenta con niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. En diálogo con Democracia, la vicedirectora de la institución, Natalia Palmieri, se refirió a las expectativas para este 2021 y anticipó que ya hay 70 inscriptos para comenzar la cursada.

“Las expectativas para este año son muy buenas, ya tenemos 70 inscriptos en la carrera de Seguridad e Higiene, la gente se habituó muy bien a la virtualidad. Tenemos muchos estudiantes de afuera, normalmente recibimos muchos de Junín, incluso varios egresados de Junín que cursaron en esta institución ya están insertos en el ámbito laboral y los que ya venían trabajando, que buscaron ampliar su formación, han mejorado en sus puestos de trabajo. Muchos de ellos trabajan en YPF”, contó Palmieri. Por otro lado, señaló que “tenemos dos tecnicaturas que han tenido muy buena salida laboral: Higiene y Seguridad y Enfermería,.Son dos carreras que las tenemos porque el egresado tiene salida laboral y, hoy en día, el mercado está complicado y esto es muy positivo”.

Consultada por la matrícula de estudiantes de la zona, la vicedirectora señaló: “Siempre hemos tenido muchos alumnos de Junín. La tecnicatura dura tres años, se cursa de 18.30 a 21.30, el año pasado se hizo todo de manera virtual. Aparte de las dos tecnicaturas tenemos Profesorado de Lengua y Literatura, pero es a ciclo cerrado, se abrió en 2020 y hasta que no egresen no se vuelve a abrir, son cuatro años. Tenemos también Profesorado de Educación Inicial y Primaria”.

“Con el tema de la virtualidad se acercó mucha más gente que, quizás, de otra forma no hubiese ocurrido. Todo esto resultó raro y hay gente que no maneja la virtualidad habitualmente, tuvimos que capacitarnos, a los docentes, a los alumnos, pero la verdad es que, en años avanzados, ha sido muy positivo. Por ahí, lo que más se complicó fue en los primeros años, por no conocer a los profesores y encontrarse en un nivel diferente, eso costó más, pero con el acompañamiento de docentes y directivos se pudo. Se formaron grupos de trabajo virtuales”.

El curso inicial arranca el próximo 15 de marzo, de manera virtual. La inscripción se hace de manera online a través del link https://forms.gle/KqxULqJqKwekKaaB6.