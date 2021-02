El conmovedor mensaje de Fer de Rombai en sus redes sociales

En el marco de la conmoción por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su ex pareja en la zona rural de Rojas, el cantante de Rombai, Fer Vázquez, compartió fotos junto a ella y escribió un mensaje cargado de dolor, indignación y bronca.

"Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto. Es culpa de la puta sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera ¿Cómo pueden seguir pasando estas cosas? ¿Cómo sigue habiendo personas que piensan tener el derecho de decidir sobre la vida de otro?", escribió Fer Vázquez.

En otro tramo del texto, el cantante de Rombai expresó que "este pibe es un cagín, un hijo de puta, que merece que la ley haga justicia. Pero además hay muchos más por ahí dando vueltas. Me encantaría que se aprenda y que las cosas cambien. Pero la verdad, esto me quita las esperanzas. Estoy realmente muy dolido. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Debería darnos vergüenza a todos como sociedad. Justicia por Úrsula."