VIDEO: Berni se reunió con los padres de Úrsula en Rojas

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, viajó a Rojas y se reunió con los padres de Úrsula Bahillo, la joven que fue víctima de un brutal femicidio por parte de su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez. "Vine para hablar con la madre, estaba en Miramar y me vine, tuvimos una conversación privada", dijo Berni y agregó que "Martínez estaba apartado, con carpeta psiquiátrica, sin arma reglamentaria, ocurre que cuando hay carpeta psiquiátrica aparecen las inimputabilidades aduciendo que estaba en estado psiquiátrico, así que me comprometí con la madre y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer".

"Podemos decir muchas cosas, estamos ante una situación muy dolorosa, era mi obligación venir y compartir con la madre sus inquietudes, aclarar sus dudas", dijo Berni y agregó que "el femicidio es un tema que en Argentina tenemos que revisar, las legislaciones son modernas y los resultados no son los mejores, la justicia debe abordar esto de otra manera, hay una mirada equivocada de como atender esta situación".