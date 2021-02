Una artista rojense, presente en la temporada teatral de Mar del Plata

La joven rojense Paula Sturtz se sumó al elenco de la obra teatral “Un loco súper show” y, noche tras noche, despliega su talento sobre el escenario del teatro La campana, en Mar del Plata. La obra está protagonizada por el humorista Torry Palenzuela y los reconocidos actores Adriana Aguirre y Ricardo García, que realizan sketchs y homenajes a cantantes. La bailarina se formó en la Academia Everest de Rojas y luego continuó su carrera en la Escuela de Danza de Flavio Mendoza, espacio que la conectó con esta oportunidad.

“Estoy muy contenta de estar acá en Mar del Plata, haciendo lo que siempre quise hacer, bailando, y con la posibilidad de trabajar de esto”, dijo Paula Sturtz en diálogo con CLYFER TV y agregó que “es una oportunidad muy importante para mí, un primer paso que siempre esperé, así que me encuentro hoy muy contenta”.

Consultada por cómo surgió la oportunidad, Paula relató: “Surgió porque tengo una amiga con la que cursamos la carrera en la escuela de Flavio Mendoza y ella es parte del elenco de ‘Un loco súper show’, que es la obra en la cual estoy; con todo este tema de la pandemia no se pudieron hacer los tradicionales castings y por eso ella me recomendó y hablé con el productor; me dijo que le mande videos y que fuera para que me conozcan; a través de videollamada se comunicaron conmigo y así fue cómo me dieron el sí para venir hasta acá, a Mar del Plata”.

Paula Sturtz contó que se trata de un show cómico musical: “Está Torry Palenzuela haciendo su monólogo de stand up, está Adriana Aguirre con Ricardo García que hacen el sketch, Ricardo también hace homenajes a Sandro y a Leonardo Favio”. Y agregó: “Mi parte es de danza y coreografía, nos vamos intercalando con los distintos monólogos que hay, pero tanto la apertura como el cierre lo hacemos nosotras, las bailarinas”.

Teatro en plena pandemia

Respecto de las funciones de teatro y los protocolos por COVID-19, la bailarina contó que “el espectáculo está en Mar del Plata por ahora, si todo está bien y funciona, seguiremos acá hasta marzo pero eso depende de la situación epidemiológica y de los protocolos que se establezcan”. Añadió: “Acá en Mar del Plata ahora hay toque de queda hasta la una, antes la producción salía 00.30 del teatro y ahora sale 23.30 para poder cumplir con los protocolos. Tuvimos que acomodar los horarios. Además, todo depende también de cuánta gente venga a Mar del Plata y del turismo”.

En cuanto a los protocolos por parte del público, Paula dijo que “por suerte la gente respeta bastante, es complicado dentro del teatro, se higieniza la sala entre función y función, para entrar se toma la temperatura, se ofrece alcohol en gel, adentro todos están con barbijo, no se lo pueden sacar, ni siquiera en la sala”. Luego dijo: “También se respetan las burbujas familiares, hay distanciamiento de una o dos butacas para que no haya contacto; en un momento de la obra el público podía subir al escenario pero ahora, obviamente, no se hace y la gente lo respeta. En la calle podemos volantear horas antes, para comentarle a la gente del espectáculo, eso lo hacemos con barbijo y todo va muy bien. La gente respeta, algunos tienen más miedo que otros, a nosotros nos hicieron los tests correspondientes para que estemos todos bien y nadie corra peligro”.

El teatro donde se puede ver “Un loco súper show” es La campana, ubicado en calle Rivadavia 2336, entre Santa Fe y Entre Ríos. “Estamos todos los días, a las 23.30, es un lindo espectáculo para pasarla bien, reírse, así que ojalá todos los televidentes que vengan a La Costa puedan pasar a verlo”.

Un desafío personal

“Es un gran desafío en lo personal, al principio una siente que va a ser raro estar con gente famosa o conocida en el medio pero, por suerte, es muy buena gente, la paso muy bien, me sentí súper cómoda desde el principio, tanto con mis compañeras como con las que convivo. Yo ya conocía a una de las chicas, era mi amiga de la Escuela de danza de Flavio Mendoza,y tengo muy buena relación con ellas. La coreógrafa siempre fue buena onda, Tony, Adriana y Ricardo muy atentos conmigo desde el comienzo porque soy ‘la nueva’ en el espectáculo, así que muy agradecida por la oportunidad y dejarme ser parte”, dijo Paula Sturtz y finalizó diciendo: “Se disfruta estar sobre el escenario y también compartir con buena gente el detrás de escena. Agradezco a la Academia Everest de Rojas que fue parte de esto desde el comienzo, a mi familia que me apoya en todo y a mis amigos”.