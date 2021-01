Covid-19: ya hay más de 1600 inscriptos para recibir la vacuna rusa en Rojas

Esta semana, el secretario de Salud de la Municipalidad de Rojas, Mario Raposo, la directora de Atención Primaria de la Salud, Silvina Fernández, y la coordinadora municipal de la campaña de vacunación contra la Covid-19, Daniela Amichetti, se reunieron con Carlos Salinas, el nuevo referente provincial de la campaña “Vacunate” en el ámbito local.

El encuentro se realizó en las instalaciones del Hospital Saturnino E. Unzué y tuvo como objetivo actualizar la información respecto de cómo se viene realizando la campaña en Rojas, en la que, hasta el momento, se vacunaron más de 365 trabajadores del ámbito de salud. Además, ya se empezó a coordinar cómo va a ser la segunda etapa, que se desarrollará en la Escuela Primaria N° 1, allí la comunidad podrá acceder a la vacuna de forma gratuita. Pero para ello primero deberán anotarse en www.vacunatepba.gba.gob.ar y completar el formulario correspondiente. Salinas adelantó que, hasta el momento, se inscribieron casi 1600 rojenses y se espera que en los próximos días ese número se incremente.



Actualmente, Rojas está entre los cinco municipios de la Región que más integrantes del sistema de salud ha vacunado, de acuerdo con los registros de la Región Sanitaria IV. Por estas horas, se gestiona ante las autoridades provinciales la posibilidad de aplicar la dosis a los Bomberos Voluntarios del Distrito, en virtud que deben ser considerados personal esencial.

En Rojas la actividad de vacunación comenzó el pasado martes 29 de diciembre y se aplican las vacunas de acuerdo al listado enviado, diariamente, por el Ministerio de la Provincia. Las vacunas recibidas fueron 450 en 90 blíster de cinco cada una y se le dio prioridad al personal de Unidad de Terapia Intensiva menor de 60 años; luego, la operatoria continuó con los demás sectores de salud pública y privada del Distrito. Las jornadas comienzan a las 10 y se extienden hasta las 15 horas; se hacen en tandas de cinco personas, en virtud de respetar la cadena de frío de cada blíster que trae cinco dosis. El listado con los datos de las personas que se inscribieron para vacunarse, que no es obligatorio, es remitido por el área de salud provincial.

Según se informó, el municipio vacunará a todo el personal de salud que lo desee en el hospital, luego se proseguirá en la Escuela Primaria Nº 1 y el operativo lo manejará la Provincia con el aporte de logística y personal municipal.

“Es un hecho histórico”

Carlos Salinas, coordinador de la Mesa Distrital del Programa Vacunate PBA Covid-19, dialogó con Clyfer TV y dijo que “es muy importante esta campaña de vacunación. Se puede decir que es un hecho histórico por la magnitud que tiene. Le hemos puesto el pecho a las balas, nos hemos puesto a disposición para trabajar para que este programa se desarrolle y termine de la mejor manera”, dijo.

Consultado respecto de su función en la campaña, Carlos Salinas dijo: “Puntualmente yo me voy a encargar de coordinar una mesa distrital del programa que llega de la provincia de Buenos Aires, por esa razón ya hemos estado trabajando con gente del municipio, con el secretario de Salud Mario Raposo, con la directora de APS Silvina Fernández y con la coordinadora de la primera etapa de vacunación Daniela Amichetti, que vienen desarrollando el programa de vacunación. Esto ya comenzó, la primera etapa consistió en vacunar al personal sanitario, ahora comenzamos a armar la segunda parte, que es la vacunación de mayores de 18 años en la Escuela Nº 1”.

“Todo lo que se viene haciendo en el hospital ahora se va a llevar a la Escuela Nº 1 en esta etapa, ahí se va a vacunar a mayor cantidad de gente. Va a estar todo preparado para eso, va a haber cinco personas vacunando el paralelo. Toda la dinámica va a pasar a la Escuela Nº 1”, dijo Salinas y agregó que “ya está la autorización para los mayores de 60 años, ellos también podrán recibir la vacuna. Todos pueden inscribirse para recibirla, es un programa gratuito y no obligatorio, por eso deben anotarse por la página web y ahí van a recibir el turno para presentarse en la escuela el día que les corresponda”.

En cuanto a la sensación personal de asumir esta responsabilidad, Salinas detalló: “Estas funciones así dan cosquilla, es una responsabilidad muy grande, pero estoy dispuesto a eso, con la visión de que si uno puede aportar un granito de arena lo tiene que hacer. Con esa visión es que he tomado este desafío de ayudar y colaborar con este programa, que es uno de los más importantes que se han desarrollado en los últimos tiempos”.