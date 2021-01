Román Bouvier: “le vamos a dar un fuerte impulso a la tierra y a la vivienda este año”

El titular de la Dirección de Tierras de la Municipalidad de Rojas celebró la firma y entrega de la escritura del loteo “Zúcaro Echecopar” que adquirió el municipio hace dos años y donde se avanzará con un plan de viviendas para los vecinos. En este sentido, dijo a Clyfer TV que “arrancamos el año muy bien, con una muy buena noticia con respecto a lo que es tierras: el intendente Claudio Rossi firmó la escritura de los lotes Zúcaro Echecopar, que se habían adquirido hace dos años, la firma y entrega de escritura se iban a hacer en el mes de marzo del año pasado pero con la pandemia se demoró” y agregó que “logramos reactivar los trámites hacia fin de año y esta semana se logró la firma, ya teniendo esos lotes en dominio del municipio”.

Por otro lado, el funcionario anticipó que “estamos trabajando desde antes de la firma para darle una finalidad a esos terrenos, por lo que en los próximos días estaremos anunciando el plan de viviendas sobre estos lotes que son del municipio” y amplió: “son 17 lotes, saldrían en un proyecto de jurisdicción que ha encarado el departamento de Obras Públicas, contemplando un espacio verde y una reserva comunitaria dentro del mismo lugar. Es muy importante esto, sumado a otro plan de viviendas que estamos llevando adelante para aquella gente que por ahí tiene el terreno y no llega a construir, queremos llegar y abarcar todo lo que más podamos, es uno de los grandes objetivos que nos hemos planteado para este año”.



A la vez, el titular de la Dirección de Tierras de la Municipalidad de Rojas dijo que “estamos tomando las primeras decisiones con el Plan Camino a Casa, nos hemos entrevistado hacia fin de año con la gente de Rafael Obligado, en los próximos días vamos a ir a la localidad, lo mismo vamos a hacer en Carabelas, en las próximas semanas; le vamos a dar un fuerte impulso a la tierra y a la vivienda este año, tratando de posibilitar que todos aquellos vecinos que no tengan casa, o se les dificulta llegar, puedan concretar el sueño”. En este marco, Román Bouvier detalló que “la idea con la que estamos trabajando es pensar en la gente joven y en los jubilados que, hoy por hoy, están pagando un alquiler; hay mucha gente que lo que paga de alquiler lo puede convertir en cuota de vivienda, por eso ponemos el foco ahí y también gestionamos en Provincia y Nación planes de viviendas que esperamos tener respuestas por parte de los gobiernos nacional y provincial”.

“La semana pasada hablábamos con Claudio (Rossi) y decíamos que vimos un quiebre, entonces decidimos no esperar más a que vengan soluciones de arriba, planes de viviendas, sino que tenemos que empezar a hacer con los recursos que nosotros tenemos y que podemos ir generando. Sin dudas, siempre van a ser pocos, desde 2007 que no se ejecutan planes de viviendas en la ciudad, el último fue el Plan Federal II, así podamos hacer veinte o treinta casas, es arrancar y poder, todos los años, ir sumando y haciendo algo referido al tema”, señaló Bouvier.

Repavimentación de la Ruta Provincial 31

El funcionario Román Bouvier lamentó que, una vez más, haya quedado postergada la obra de repavimentación en el tramo de la Ruta Provincial 31 que une a Rojas con Ruta 8. “Queda postergado el tramo Rojas - Ruta 8, se abrió la licitación para la repavimentación del tramo Rojas-Salto, entiendo y veo que ese tramo está bastante bueno, no como el tramo hacia Carabelas que está en condiciones calamitosas, uno que va y viene todos los días afronta esa realidad y muchos vecinos que transitan esa ruta también; espero que se revea la situación y se contemple ese tramo que, con tantas ansias, venimos reclamando”, dijo Bouvier en diálogo con Clyfer TV y agregó que “me hago cargo que nuestro gobierno, Cambiemos, tampoco fue capaz de resolverlo y ahora hay que exigirle a las nuevas autoridades que puedan repavimentar este tramo que ocasiona serios inconvenientes a quienes transitamos a diario esta ruta”.

La obra de repavimentación de calzada de la R.P. Nº 31, en el tramo comprendido entre la R.P. Nº 191 (Salto) y la R.N. Nº 188 (Rojas), se desarrollará sobre una longitud de 48.400 metros. Contempla el mantenimiento de las alcantarillas transversales y longitudinales (de acceso a calles y propiedades) existentes, y la desobstrucción y limpieza de las mismas, con el objetivo de asegurar el normal escurrimiento de los excesos de agua. También prevé el mantenimiento y la puesta en valor de los siguientes puentes: “F.C.G. Belgrano”; “Arroyo Saladillo Chico”; “Arroyo Saladillo Grande” y “Río Salto”.