“Estamos preparados para afrontar la campaña de vacunación COVID-19"

Integrantes del equipo de Salud del municipio de Rojas ofrecieron una conferencia de prensa el Centro Cultural “Ernesto Sábato”, en la que dejaron en claro que cuando Nación y Provincia lo dispongan comenzará la vacunación. También resaltaron que el municipio cuenta con el lugar, el personal y la logística para atender un operativo de gran magnitud que llegará a un 40% de la población, en principio.

Por su parte, Mario Raposo, secretario de Salud, y Silvina Fernández, directora de Atención Primaria de la Salud, presentaron a Daniela Amichetti, quien será la coordinadora general de la campaña que, se estima, estaría comenzando no antes del 15 de enero. Mario Raposo se refirió al espacio donde se procederá a vacunar, adelantando que la Escuela Primaria Número 1 reúne todas las condiciones para llevar adelante una campaña efectiva.

Silvina Fernández detalló que, una vez que la vacuna arribe a Rojas, los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud que se de-sempeñen tanto en la parte pública como privada y esta aplicación se hará en el Hospital Municipal. Luego se les dará prioridad a las personas mayores de 60 años, residentes y personal de geriátricos, agentes de seguridad y docentes y auxiliares de la educación. Quienes deseen recibir la vacuna no deberán abonar importe alguno, ya que la campaña es gratuita.

En total serán más de 30 personas las que trabajarán en la campaña, dividiéndose en dos turnos para atender de 8 a 14 y de 14 a 20. Por eso, se realizó una convocatoria a profesionales y estudiantes de enfermería para que se sumen al trabajo. El resto del personal administrativo y de logística será nombrado por el municipio.

La vacuna rusa

El ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, anunció hace pocos días que los ensayos clínicos para las personas de 60 años, y más también, están llegando a su fin y que la semana próxima comenzarán a vacunar en su país.

Tras la polémica desatada en los últimos días cuando el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no se había aplicado la vacuna Sputnik V porque no era recomendada para personas mayores de 60 años, el titular de la cartera sanitaria de Rusia fue consultado sobre si, efectivamente, los adultos mayores, siendo uno de los grupos de riesgo de contagio de coronavirus, podrían recibir sus dosis antes del comienzo del 2021. “Sí, eso esperamos”, fue la respuesta del funcionario.

Murashko advirtió que las pruebas de las dosis para esa franja etaria se encuentran en el tramo final y que la aprobación oficial se daría en los próximos días. Asimismo, el ministro de Salud instó a las autoridades sanitarias de fuera de Moscú a tener preparados sus programas de atención para poder aplicar las vacunas a la mayor cantidad de adultos mayores y lo antes posible.

“Recomendamos a todas las regiones que también incluyan a las personas con diabetes en sus planes de vacunación”, acotó Murashko, según indicaron medios locales.

Especialistas rusos aclararon que no se trata de haber recibido resultados adversos durante las pruebas, sino que la demora en la aprobación para el uso en adultos mayores respondía simplemente a una cuestión de tiempo, algo que es habitual en el transcurso del lanzamiento de una nueva vacuna.





Pfizer, autorizada por Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales por “interés sanitario en emergencias” de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer, denominada “Comirnaty/BNT162b2”, se informó oficialmente.

La solicitud de inscripción fue presentada por el laboratorio y “se encuadra dentro de lo previsto en el Anexo I- Item 5 de la Disposición Anmat 705/05, que prevé el registro de vacunas de interés sanitario en emergencias”.

La vacuna “presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, lo que permite sustentar el otorgamiento de la inscripción y la autorización condicional del producto para la indicación solicitada”, detalla la resolución de la Anmat.

Indica además que esa autorización “se otorgó por el plazo de un año contado a partir de la fecha de la presente disposición bajo la condición de venta bajo receta”.

Distribución de la vacuna

Según informó el ministerio de Salud, las 300 mil dosis no quedarán embaladas en el Aeropuerto Internacional, sino que serán distribuidas directamente a las provincias, de acuerdo con un cociente basado en cantidad de médicos y centros de salud habilitados, ya que la prioridad está sobre el personal sanitario, quienes serán los primeros que reciban la primera dosis de la inmunidad.

La provincia de Buenos Aires retirará directamente en un plazo que no excederá las 12 horas desde la llegada y hará su propia distribución, al igual que CABA. Las demás jurisdicciones recibirán en un punto de almacenamiento acordado, para llegar dentro de las 24 horas a capitales y cabeceras del interior.