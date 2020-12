Emotivo recibimiento al piloto Nicolás Díaz en Rojas tras salir campeón

El piloto rojense Nicolás Díaz logró el campeonato dentro de la RC2 al finalizar segundo en la 5° fecha del año, en el marco del Rally de Córdoba, con el que se cerró la temporada 2020 del Rally Argentino DIRECTV. El título lo alcanzó junto con su copiloto Luis Allende, quien además logró el título entre los navegantes. El podio de la RC2 lo completó Javier Castro (RC Competición), en tanto por detrás se ubicaron Padilla, Gastón Pasten (VW Polo), Alejandro Menéndez (VW Polo) y Lucas Machado (Peugeot 208).

Luego de un merecido reconocimiento al momento de llegar a Rojas, Nicolás Díaz dialogó con CLYFER TV y dijo: “Fue un año raro pero lo pudimos terminar muy bien, venimos trabajando desde 2019 y logramos un campeonato argentino que hace mucho tiempo venimos buscando; el año pasado fue muy competitivo pero siempre nos faltaba algo. Este año mejoramos mucho, la pandemia nos ayudó a trabajar sobre escritorio. Pensamos mucho, estudiamos mucho, hice un curso dedicado cien por ciento al Rally, eso me ayudó para poder trabajar y hacer cambios”. Y agregó: “En octubre fuimos a correr a Uruguay, todos esos cambios que habíamos pensado en el escritorio lo pusimos en el auto y lo sentimos muy bien. Sabíamos que ese era el camino, así que tratamos de mejorar en esa dirección”.



Respecto de la pandemia y la dinámica particular de las competencias, Díaz dijo: “Estuvimos todo el año esperando ver qué pasaba y cuando se dio lo de Uruguay queríamos hacer las dos fechas, octubre y noviembre. Cuando estábamos en la primera carrera, la de octubre, se empezó a hablar de que el campeonato argentino podía arrancar, se hablaba de las fechas dobles, entonces decidimos venirnos con todo el equipo y se confirmó que Balcarce iba a ser fecha doble. Fueron fines de semana duros, de mucho trabajo, arriba del auto, muchas horas de ruta, es difícil sacarse el chip de una carrera y ponerse el de la otra, hay que concentrarse en cuestión de horas. Fue raro, no estamos acostumbrados a eso pero se pudo dar”. Por otro lado puntualizó que “es rara la dinámica, se hicieron tramos lejos de las ciudades para que no vaya gente. Es extraño un Rally sin gente pero es la situación que estamos pasando, ojalá pronto volvamos a la normalidad”.

Consultado por el cariño de la gente, Díaz indicó que “el recibimiento de la gente en Rojas fue increíble, hacía mucho calor y había muchas personas, les agradezco mucho a quienes fueron y a los que no pudieron, que me escribieron, también. Esperemos festejar pronto”.

La Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo del municipio de Rojas saludó y felicitó a Nicolás Díaz por haber obtenido el Campeonato Argentino de Rally en la categoría RC2. “Queremos destacar la calidad y el esfuerzo del piloto de nuestra ciudad, quien, tras varios años en el máximo nivel, mostrando avances temporada tras temporada, corona este 2020 con un muy merecido título en el rally nacional”, indicaron y agregaron que “en un año atípico y muy difícil de sobrellevar por la situación de pandemia, deseamos que este logro sea el preámbulo de un 2021 pleno de energía positiva y de logros deportivos para todos los exponentes rojenses de las distintas disciplinas”.

La carrera

El sitio oficial de Rally Argentino detalló que muchos de sus rivales comenzaron a tener problemas durante la carrera. Marcos Ligato (Tango YPF Infinia) abandonó en la primera especial y en la siguiente le tocaría el turno a Federico Villagra (Toyota Gazoo Racing), ambos con sendos despistes. Luego le tocaría el turno a Gerónimo Padilla (Baratec), quien penó con un neumático cuando había arrancado ganando la clase. Ya sin necesidad de apurar una victoria, Díaz se acomodó en el segundo lugar detrás de Augusto D’Agostini, quien se impuso con su VW Polo MRT con 21,5s de ventaja sobre el flamante campeón. De esta manera, el catamarqueño logró su primera victoria en la divisional.

El resto de las clases

En la R5 la victoria quedó para Alejandro Cancio, quien se impuso con el Hyundai i20 del Point Cola Racing. El piloto neuquino repitió festejo en la fecha doble ganando todo lo que había en juego. En la RC2 Copa Pirelli la victoria y el campeonato quedó para Gastón Pasten, quien se impuso con el VW Polo del KS Racing. El sanjuanino le ganó la carrera y la pulseada por el título a Lucas Machado, a quien aventajó por más de dos minutos. El podio lo completó Fernando Álvarez Castellano.

Dentro de la RC3, la carrera quedó para Germán Galfrascoli (VW Gol), quien superó a Luciano Bonomi por 3,5s en una apretada definición. Tercero fue Victorio Ballay y cuarto Paulo Soria, quien obtuvo el título en la Junior Copa Elaion con el Ford Ka que atiende el Pelaez Rally Team. En la RC5 se consagraron campeones los hermanos Martín y Federico Maisonnave, a bordo de un Ford Fiesta, también atendido por el equipo santiagueño que dirige Pablo Pelaez.