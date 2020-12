Bomberos Voluntarios de Rojas celebraron el 63º aniversario de la institución

Con un sencillo acto, la Sociedad de Bomberos Voluntarios y su cuerpo activo festejaron el sexagésimo tercer aniversario de la creación de la entidad. Las actividades comenzaron con el toque de sirena de las 8 de la mañana y, un rato después, a las 11, los bomberos que estaban de guardia, junto con miembros de la comisión directiva, se concentraron en el cementerio para depositar una ofrenda floral al pie del monolito que recuerda a los bomberos fallecidos.

La celebración continuó por la tarde, con un encuentro realizado al aire libre, frente al cuartel, del que esta vez sí participó el cuerpo activo junto con integrantes de la comisión directiva. Los bomberos realizaron una formación y, seguidamente, hubo entrega de estrellas por antigüedad, ascensos y reconocimientos.

Encabezado por los jefes Lucas Laborde y Lionel Daletto, y con Pedro Bogado a cargo de las órdenes a la formación, se realizó el acto en el que recibieron sus distinciones los siguientes efectivos:estrellas por cinco años de servicio: bomberos Nicolás Laconga y Víctor Carretero. Estrella por diez años de servicio: ayudante Pablo Andrada. Estrellas por veinte años de servicio: ayudante principal Lionel Daletto y ayudante mayor Diego Baldomir. Estrella por veinticinco años de servicio: subayudante Gustavo Cisneros. Ascenso de ayudante principal a ayudante mayor: Lionel Daletto. Ascensos de ayudante de primera a ayudante principal: Gustavo Deprincia y Damián Rodríguez. Ascenso de ayudante a ayudante de primera: Juan Martín Ballesteros. Ascenso de subayudante a ayudante: Gustavo Cisneros. Ascenso de bombero a subayudante: Ivo Banegas. Distinciones por el buen trabajo realizado en el año: Ivo Banegas y Juan Pablo Rivolta.



En la oportunidad se dirigieron a los presentes el jefe del cuerpo activo, Lucas Laborde, y el presidente de la institución, José Savi. Luego de las entregas se realizó la formación y las actividades finalizaron con el toque de sirena de la hora 20.

“La institución Bomberos Voluntarios de Rojas fue creada el 8 de diciembre de 1957, este 2020 celebró su 63 aniversario”, contó Lucas Laborde en diálogo con CLYFER TV y agregó que “en esta ocasión se realizó un acto sencillo, se hicieron distinciones a bomberos. Es un año atípico, pudimos contar solo con la presencia de bomberos, no se pudo convocar a vecinos, cadetes, bomberos jubilados para que se acerquen a participar de este festejo, como lo hacen año tras año. No se pudo por la pandemia”. Por otro lado, el jefe de bomberos destacó: “Queremos agradecer a los vecinos, a los antecesores que fundaron esta institución, nosotros tomamos todas las medidas de prevención para poder realizar este acto”

Respecto de los planes para el futuro, Laborde dijo: “Ya estamos pensando el 2021, estamos trabajando en la organización interna, los proyectos, la capacitación;.Sufrimos muchos cambios este año; aunque nunca dejamos de capacitarnos, no es lo mismo hacerlo de manera virtual, ya nos juntamos con la jefatura, queda el consejo directivo para definir lo que viene, tenemos claro el norte, hacia allá vamos mediante el trabajo en equipo. Quiero agradecer a la población de Rojas por la colaboración, como siempre lo hacen, y agradezco a los bomberos voluntarios. Hubo mucho compromiso por la situación que estamos atravesando”.

En tanto, el presidente de la comisión directiva, José Savi, apuntó que “a pesar de todos los inconvenientes, nunca hemos dejado de crecer, entre marzo y mayo se compraron elementos que pidió la jefatura, que superaron los dos millones de pesos, compramos la camioneta Ford Ranger, pusimos en funcionamiento el tanque de agua. Hoy nos sentimos orgullosos de cómo han trabajado los bomberos y cómo han puesto a disposición su capacidad para afrontar esta pandemia. Estuvieron presentes de manera excepcional”.

Cuerpo activo y consejo directivo

Jefe de Cuerpo: Lucas Laborde, oficial auxiliar; segundo jefe: Lionel Daletto, ayudante principal. Ricardo Rivolta, Diego Baldomir, Nestor Fonseca, Juan Pablo Rivolta, Gustavo Deprincia, Damian Rodriguez, Diego Brandoni, Marcos Vera, Jose Secreto, Juan Martin Ballesteros, Pablo Andrada, Gustavo Cisneros, Ivo Banegas, Cristian Hornos, Mario Cataldo, Jose Rodriguez, Jonathan Bicocca, Juan Cruz Guerreno, Luciano Mandelli, Adrian Basile, Nazareno Muscolini, Andres Cuello, Victor Carretero, Nicolas Laconga, Agustin Carretero, Victor Melo, Agustin Bastianello, Ignacio Mosconi, Melissa Rivolta, Agustina Di Prinzio, Camila Cuello, Carola Banegas, Gonzalo Gallardo, Enzo Ruagts, Marcos Roche, Valentin Vera, Mateo Vera.

Consejo Directivo: presidente Jose Savi; vicepresidente, Gustavo Montauti; secretaria: Graciela Delbaldo; pro secretario, Muñoz Pedro; tesorero: Carlos Guaraglia; protesorero: Marianela Savi; vocales titulares: Juan Anegel Baldomir; Alberto Cordone, Norma Piedecasa, Raul Marcantoni; vocales suplentes: Sergio Alonso, Pedro Bogado, Valentin Rossi y Gustavo Ripero; revisores de Cuentas: Jorge Furiasse, Germán Gazaba.