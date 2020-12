Van Der Beken: “Recordaré por siempre el abrazo que Diego me dio en Cuba”

El periodista rojense Daniel Van Der Beken tuvo la posibilidad de estar con Diego Maradona en distintos momentos de su vida. Tras la muerte del astro futbolístico, recordó cada instante compartido y, en diálogo con CLYFER TV, dijo que “uno todavía no cae, esto conmueve al mundo, uno lo veía venir por los avatares que afrontaba la salud de Diego pero fue una sorpresa encontrarse con la muerte del mejor jugador de fútbol del mundo, que hemos tenido el gusto de disfrutar mucho en la Argentina”. En tanto agregó: “Siento mucho pesar, tristeza, angustia al ver las imágenes de Capital Federal por televisión, estoy muy triste por el final del ídolo, creo que no esperábamos que fuera este el final”.



“Pensando en Diego se me vino a la mente la Navidad y Año nuevo del año 94, verano del 95, en esa época estuvimos visitando a Fidel Castro en el Palacio de la Revolución, en Cuba, con Claudia y las nenas. Recuerdo que cuando terminó el encuentro con Fidel, nos dimos un abrazo impresionante en el ascensor, él estaba muy emocionado”, relató Daniel Van Der Beken y agregó que “ese abrazo fue muy importante para mí”. En otro tramo, el periodista apuntó que “también, antes del Mundial 79, cuando Argentina salió Campeón del Mundial juvenil, recuerdo que Diego fue a jugar un partido amistoso a Pergamino y lo vi en el vestuario, cuando él todavía no tenía la trascendencia a nivel mundial y nacional, en lo que respecta a trascendencia, no a calidad futbolística, está claro. Me acuerdo que en la puerta de la cancha estaban su mamá, su papá y su representante Jorge Cyterszpiler, esa fue la primera vez que la vi a Doña Tota, a Don Diego, y la primera vez que lo vi a él en persona”.

“Ha pasado mucho tiempo. Siento orgullo y satisfacción por haber logrado tener esos encuentros con él. Esto forma parte de uno y reconforta haber tenido esta chance de compartir cuestiones con Diego Maradona”, señaló Daniel Van Der Beken y agregó que “fue un tipo que conmigo tuvo buenas costumbres y buen trato, me demostró cariño, respeto. Después está el otro Maradona que lo llevó a este final, no sé si inesperado, esperado, o antes de tiempo, porque, de pronto, de haberlo cuidado ese entorno que él tenía, de no haber permitido ese autoritarismo que pregonaba, tenía momentos de sensibilidad y otros bravos, seguramente, signos de su enfermedad, de la adicción, pero tal vez esto pudo no haber pasado”.

La historia de los viajes a Cuba

Maradona le regaló a Fidel Castro no solo la 10 de Newell's, sino también la celeste y blanca del repechaje contra Australia, antes del Mundial '94. Esos objetos preciados fueron llevados desde Argentina hasta Cuba por el periodista Daniel Van Der Beken, que estaba invitado a un congreso de turismo que se hacía en la isla.

“Van Der Beken llamó al hotel Riviera de Rosario para pedir una entrevista con Maradona, atendió Don Diego y la respuesta fue 'sí'. A los dos días estaba en la cuna de la bandera para el encuentro con el mejor jugador de todos los tiempos, en el que firmó la camiseta de Newell's -conseguida esa misma tarde- y la dedicó: "A Fidel con cariño, Diego". El cassette y la 10 leprosa viajaron hacia La Habana, donde se reprodujo ese reportaje de 48 minutos únicamente visto en el programa Hoy Mismo de la TV”, relata la nota publicada por TyCs Sports y agrega: “El material llevado por el periodista argentino tuvo una repercusión mayúscula, cuando ya finalizaba, el conductor Héctor Rodríguez me dijo 'te vas a llevar una sorpresa ahora'. Y así fue: terminado el material al aire me llamó Felipe Pérez Roque, secretario privado de Fidel, para agradecerle a Maradona por sus dichos sobre Cuba, felicitarme por la cobertura y preguntarme hasta cuándo me quedaba en La Habana", recuerda desde Gualeguaychú, donde a los 62 años Van Der Beken conduce dos emisiones diarias de un programa radial”.

Aquella remera, en boca de todos tras el fallecimiento del ídolo y el posterior homenaje de Lionel Messi, no fue la única que Fidel recibió. Al poco tiempo le llegó mediante el mismo mensajero una muy especial, esta vez sí usada en un momento cumbre: la de la Selección Argentina en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. La nota publicada por TyC Sports relata que “el círculo se cerró al año siguiente. Van Der Beken viajó otra vez a Cuba en octubre y fue Claudia Villafañe quien le pidió enviar una nota, grabada desde el mítico departamento de 'Segurola y Habana cuarenta y tres diez séptimo piso'. En ella, al final tiró un bombazo: "Quiero decirles a Fidel y al pueblo cubano que voy a pasar las Fiestas con ustedes". Y así fue: la Navidad y el Año Nuevo de los Maradona en el difícil 1994, cuando le 'cortaron las piernas' por el doping en pleno Mundial, se dio en La Habana. En este viaje fue que Van Der Beken se fundió en un abrazo inolvidable con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.