Personal de salud se manifestó para reclamar mejoras en sus condiciones laborales

En el marco del Día de la Sanidad, personal de salud de Rojas se agrupó en la puerta de la Municipalidad de Rojas para renovar el pedido de respuesta a sus necesidades. El intendente local, Claudio Rossi, recibió en su despacho a dos representantes y manifestó su predisposición para avanzar y resolver distintos puntos del petitorio. El gesto del jefe comunal fue reconocido por los trabajadores, quienes agradecieron ser atendidos de manera cordial.

El documento elaborado para el Concejo Deliberante comienza dirigiéndose a Leonardo Armellini, presidente del organismo: “Nos dirigimos a usted y por su intermedio a los distintos Bloques que conforman el Honorable Concejo Deliberante de Rojas con el fin de que puedan dar tratamiento al presente petitorio, realizamos este reclamo ante todas las necesidades que estamos pasando, no es nuestra intención confrontar con nadie, solamente solicitamos la intervención de los funcionarios que tienen el poder de darnos la solución al presente reclamo y que van desde el Intendente hasta cada concejal que compone los diferentes espacios políticos, Bloque Juntos por el Cambio y Frente de Todos”.



“En estos difíciles momentos que estamos pasando, necesitamos por favor que, además de aplaudirnos y felicitarnos -gestos que de igual manera valoramos- se nos escuche y se nos dé soluciones concretas de una vez por todas; necesitamos urgentemente una recomposición de nuestros magros salarios, los cuales son insuficientes teniendo en cuenta el estrés que conlleva nuestro trabajo”, reza el documento que leyeron con un altoparlante en la calle, frente al Palacio Municipal, y agrega que “Muchos de los puntos reclamados en el siguiente petitorio son históricos, y nunca han tenido solución; ustedes tienen el poder de hacerlo y el deber de escucharnos, nuestros reclamos no son caprichosos, llegamos a esta instancia porque no podemos más. Ponemos nuestra integridad física y nuestro conocimiento en el trabajo, ponemos lo mejor que tenemos, es hora de que ustedes nos acompañen más que nunca. En ustedes confiamos, son nuestros representantes y son los que pueden darnos las soluciones”.

El petitorio

Pase a planta permanente de los compañeros jornalizados después de dos años de labor; considerar el trabajo insalubre, otorgando el beneficio que eso implica, ejemplo: jornada laboral de seis horas para todos los empleados hospitalarios y su respectivo aporte jubilatorio; reconocimiento de título a través de una bonificación; recategorización cada dos años de acuerdo a lo establecido en el estatuto municipal; pago de un plus para el personal que está trabajando en Neonatología, por ser considerado un servicio de Terapia Intensiva; pago por la sobrecarga de trabajo de acuerdo a la cantidad de camas ocupadas; que se diferencien bien los servicios que prestamos dentro de la organización hospitalaria, ejemplo: Maternidad de Pediatría (porque el Servicio de Maternidad atiende pacientes ginecológicas y obstétricas más los pacientes pediátricos); pago al personal de Guardia ya que es un servicio de Emergencia y corresponde la misma bonificación; uniforme de trabajo dos veces al año con su respetivo calzado de trabajo acorde a cada área para evitar accidentes laborales.

También solicitan: pase de los licenciados en Enfermería a la carrera médica hospitalaria; que se otorgue un seguro de vida especial para las familias de los trabajadores en caso de contagio de COVID-19 con desenlace fatal ya que el riesgo es cada vez mayor; un plus especial para todo el personal mientras dure la pandemia; solicitan también seguridad en las condiciones de trabajo, ejemplo: salidas de emergencia y provisión de matafuegos homologados y controlados en todos los sectores del Hospital y los CAPS; mejora sustancial de las condiciones laborales del personal de Lavandería y Servicio, ya que están manipulando equipamiento obsoleto y en pésimas condiciones de mantenimiento, con el riesgo de accidentes que esto representa para sus operarios (este reclamo fue realizado muchas veces con anterioridad sin respuesta alguna por parte de ningún gobierno); pago al plantel técnico del 30% según lo establece el estatuto municipal por actividad exclusiva, siendo que hasta el día de hoy solo abonan el 25%.

“Sin otro particular y a la espera de respuestas, solicitamos a ustedes un rápido tratamiento a lo pedido. Estamos a disposición del Honorable Concejo Deliberante de suministrar toda la información que requieran en el trabajo de Comisión o Comisiones donde este Petitorio derive para su estudio y tratamiento. Agradecemos desde ya que nos escuchen y puedan dar soluciones, necesitamos hoy más que nunca de ustedes ya que tienen el poder de hacerlo”, finalizaron.