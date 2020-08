Silvina Fernández: “El trabajo en equipo nos da seguridad al momento de intervenir en un caso”

Esta semana las autoridades provinciales confirmaron que cambió la dinámica de la pandemia en el territorio bonaerense y que el virus que produce la enfermedad Covid-19 comenzó a desplazarse con mayor rapidez entre los distritos del interior. En diálogo con Democracia, la directora de Atención Primaria de la Salud, Lic. Silvina Fernández, detalló el modelo de intervención que llevan adelante y aseguró que se trata del momento cuando mayor responsabilidad individual y social hay que tener.

- ¿Cómo es el paso a paso del trabajo de trazabilidad que se realiza a partir de la aparición de un caso sospechoso?

- El trabajo de trazabilidad se inicia en el momento en que la persona consulta al sistema de salud por algún síntoma compatible con Covid y es calificado como sospechoso. La mayoría de los sospechosos y positivos, hasta acá, no requirieron de mayor intervención médica, casi todos tuvieron sintomatología leve o moderada. Una vez que llega la persona que reúne criterios para hisoparla, se identifica como sospechosa y se procede a su aislamiento y a la trazabilidad. Se aísla a los convivientes, compañeros de trabajo, personas que han estado a su cuidado –si es niño se aísla a toda la familia, si es adulto, se aísla en la casa si es posible, si no, en los hoteles Victoria y Central, al primero van los sospechosos o confirmados y al segundo los contactos estrechos o casos negativos; si la persona trabaja en una empresa o municipio, se avisa y se manda constancia laboral a donde la tenga que presentar y se entrevista a los contactos estrechos.

- ¿Con las personas sospechosas mantienen contacto casi diario?

- La trazabilidad se hace en varias oportunidades, con varios interrogatorios. Luego de la primera entrevista volvemos a llamarlos para completar información y ahí se vuelven a repasar los contactos estrechos, se asigna a un médico que sigue cada caso y el profesional también vuelve a indagar sobre contactos estrechos. Así es el proceder para aislar a contactos estrechos y, a veces, contactos de contactos estrechos, pero esto último depende de cada caso, de sus trabajos y hábitos. Muchos siguen compartiendo el mate, entonces, ante la posibilidad de riesgo, aislamos de más hasta tener el resultado. Los aislados no convivientes, al tener resultado negativo, quedan libres; en tanto, los convivientes permanecen aislados hasta el alta del paciente que son diez días, tanto el positivo como el negativo: el primero porque la enfermedad ya cumple su curso al décimo día, y el segundo por la posibilidad de falso negativo. Los contactos estrechos de casos positivos permanecen aislados 14 días con seguimiento médico, evaluando si aparecen síntomas, porque puede transformarse en positivo, esta es la tarea principal de nuestro protocolo de abordaje. Es importante bloquear la posibilidad de que se propague el virus. Cada 24 ó 48 horas se toma contacto con ellos, si presentan síntomas se inicia todo el proceso de nuevo: trazabilidad, sus propios contactos estrechos, etcétera, pero tenemos la ventaja de que ya estuvo en aislamiento y hay menos posibilidad de contagio, a lo sumo se aísla a sus convivientes.

- ¿Por qué tardan en llegar los resultados muchas veces?

- En el Instituto Maiztegui, donde procesan las muestras de toda la Región Sanitaria IV, están con mucho trabajo por municipios que atraviesan situaciones sanitarias difíciles. Nuestros resultados pueden llegar a demorarse pero, por convenio, pueden tardar hasta 96 horas en entregarlos, así que no estarían atrasados. Sí ocurrió que hubo un “cuello de botella” y algunos se demoraron hasta siete u ocho días. Más allá de eso, tenemos muy claro que la conducta del aislamiento no cambia, entonces solo varía en que si el resultado tarda un poco más, solo le quedan pocos días de aislamiento porque ya cumplió con los anteriores. Sí genera problema con los contactos estrechos no convivientes: compañeros de trabajo, porque ellos necesitan saber el resultado para aislarse.

- ¿Cómo es trabajar en la primera línea de acción, con esta situación sin precedentes?

- Es algo inédito, nos fuimos involucrando en un modo de trabajo nuevo, con responsabilidades nuevas. El estado de ánimo es fluctuante. Cuando estamos en equipo los momentos son buenos, tenemos la sensación de apoyo, de que tenemos claro cómo hacerlo, de que no estamos solos. En este momento tenemos un protocolo de salud con equipos de trabajo organizados, estamos preparados para trabajar con veinticinco casos, cuarenta o cien y eso nos da tranquilidad. Pero cada caso es único y puede generar momentos de tensión, preocupación. A veces el estado de ánimo no es tan bueno, sentimos decepción cuando las cosas no salen como queríamos, eso va fluctuando, como todo en la vida. Pero se conformó un equipo de trabajo donde nos contenemos, nos damos seguridad, tenemos dónde preguntar cuando tenemos dudas, resolvemos entre todos. Es un trabajo en equipo conformado por muchos grupos, cada uno tiene una tarea definida, eso ayudó a que no todos hagamos todo. Tenemos gente en: base de datos, red de contactos estrechos, médico en red, hisopados, equipo que se dedica a dar constancias y altas, asistencia a familias, asistencia psicológica, grupo de hoteles, grupo empresas, grupo seguridad. Cada uno está conformado por personas del área correspondiente y esto nos da tranquilidad porque tenemos la posibilidad de organizarnos y trabajar puntualmente. Todo ese procedimiento de trabajo el modelo de intervención lo vamos bajando de los protocolos nacional y provincial pero dándole la particularidad local a partir de nuestros recursos humanos y materiales.

- Siguen de cerca la situación sanitaria de Salto y adoptan distintas estrategias que llevan adelante en el distrito vecino

- Contamos con la experiencia de nuestro infectólogo, el doctor Lucas Alé, que es el secretario de Salud de Salto, él allá tiene una situación más compleja que la viene manejando de esta manera y contar con su experiencia y sus estrategias es muy valioso, es un verdadero privilegio porque, sin estar pasando por eso, lo estamos viendo muy de cerca y nos permite activar como si nos estuviera pasando eso mismo. Estamos atravesando el momento de mayor responsabilidad individual y social, la situación depende mucho del comportamiento de cada vecino del Distrito.