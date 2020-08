Rojas suma casos positivos de Covid-19 e investigan las fuentes de contagio

El secretario de Salud de la Municipalidad de Rojas, Mario Raposo, la directora de Atención Primaria de la Salud, Silvina Fernández, y el director del Hospital Municipal, César Pastorino, ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro Cultural "Ernesto Sábato" para anunciar dos nuevos casos de Covid-19 en el Distrito. Se trata de dos mujeres que viven en la ciudad cabecera y que tienen 74 y 31 años. Ambas se encuentran en buen estado de salud.

"Por un lado, tenemos el caso de una señora de 74 años, cuyo nexo epidemiológico no hemos podido determinar aún. La paciente está muy bien, aislada en su casa, prácticamente asintomática", detalló el director médico del hospital "Saturnino Unzué", César Pastorino, y agregó que "estuvo solamente un día internada, cuando se le realizó el hisopado; luego se hicieron los interrogatorios correspondientes pero no se ha podido determinar la fuente de contagio, seguiremos investigando". Seguidamente, Pastorino añadió que "el otro caso corresponde a una chica de 31 años, ella trabaja en una ciudad vecina donde hay circulación viral comunitaria y, posiblemtene, se contagió ahí, así que lo interpretamos como caso importado". La joven se encuentra aislada en su domicilio, asintomática, y el personal se encuentra cargando todos los contactos de las personas con las que estuvo. A la fecha, Rojas tiene 5 casos positivos, tres recuperados y dos activos. "Estamos en contacto con Región Sanitaria porque necesitamos determinar el nexo epidemiológico de la mujer de 74 años", señaló Pastorino.

Por su parte, Silvina Fernández señaló que "cada caso tiene un médico a cargo que hace el seguimiento, llaman diariamente a los Covid positivos y los contactos estrechos, aún no tenemos traslado a hoteles" y agregó: "Quiero aclarar que en SISA figuran dos casos más de Rojas, se trata de dos médicos que tienen domicilio acá pero que hace años trabajan en otros lugares y no estuvieron recientemente en nuestra ciudad, uno de ellos está en el hospital de Ramos Mejía y el otro en Vicente López, en lo que sería el Área Metropolitana de Buenos Aires".

La pandemia en Rojas

El secretario de Gobierno, Cristian Ford, participó de un nuevo microinformativo de Covid-19 y detalló que “desde el primer día, Nación establece reglas para todos y luego la Provincia lo hace para su territorio y deja herramientas a los municipios para tomar decisiones. En Rojas siempre dejamos la mayor libertad posible dentro de lo que permiten los decretos nacionales. Por ejemplo, los cines están prohibidos en todo el territorio nacional, como así también en el último decreto se prohibieron reuniones familiares y sociales en todo el país”, y agregó que “cambiamos el horario en que emitimos el reporte porque, a partir del segundo caso positivo, ocurrió que los datos se actualizaban a altas horas de la noche y el personal de salud debía informar a los positivos y sus contactos estrechos, entonces se decidió que el reporte sea emitido a las 12 del mediodía del día siguiente”.

En cuanto a la función del Departamento Ejecutivo municipal, Ford dijo que “como el Ejecutivo provincial y nacional, al inicio de la pandemia la función era preparar el sistema de salud de la ciudad, a través de donaciones de vecinos, empresas, aportes de Provincia, hizo que nuestro hospital hoy no sea el mismo que al inicio de la pandemia: hoy está preparado para recibir una tasa alta de contagios, hay que estar tranquilos porque estamos preparados; la función también fue educar a la población, no tenemos que tener miedo al conglomerado que se puede producir en el Paseo de la Rivera: si nos juntamos dos personas y cada una se lleva su propio mate y estamos dos metros de distancia, entonces los riesgos serían mínimos.

Nos preocupan las reuniones en lugares cerrados, previas, asados, juntadas compartiendo el mismo mate, eso tenemos que corregirlo para llevar adelante un buen comportamiento y avanzar en buena dirección. Hay mucha gente haciendo las cosas bien, si no, no tendríamos estos resultados que tenemos hoy”.

Respecto del convenio con hoteles, el secretario de Gobierno detalló que “en un primer momento se había pensado en trasladar a las 37 personas del geriátrico municipal a uno de los hoteles, con el fin de que esas camas queden para el hospital. Luego eso se modificó y hoy el municipio de Rojas cuenta con el hotel Victoria para el aislamiento de todos los casos sospechosos -hay personas que por su conformación familiar o por la infraestructura del lugar donde viven no pueden aislarse en su domicilio y, en ese caso, el municipio proporciona el lugar físico para hacer el aislamiento-. Si el resultado es negativo, esa persona deja el hotel y vuelve a su casa, en cambio, si el resultado es positivo, esa persona pasa al hotel Central hasta cumplir la cantidad de días necesaria para ser dado de alta. En el hotel Central también podemos tener aislamiento de contactos estrechos que no pueden hacerlo en su domicilio”.