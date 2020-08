Instalaron el obrador y comienzan los trabajos en el Parque Industrial de Rojas

La obra del Parque Industrial de Rojas marcará un antes y un después en lo que respecta al desarrollo de la industria en el distrito, y a su vez, otorgará un salto de calidad en materia de herramientas y servicios para los grupos inversores interesados en desembarcar en este punto estratégico de la provincia de Buenos Aires, principalmente para el sector agropecuario. En diálogo con Democracia, El secretario de Producción de la Municipalidad de Rojas, Georges Breitschmitt, señaló que “el Parque Industrial va tomando color, se instaló un obrador, se está haciendo limpieza, el acceso, se están sacando los alambrados, en estos días se estará colocando un cartel que indica; que la obra inicia, en este contexto de pandemia poder seguir con esto es muy valioso”.



Consultado por las empresas interesadas en radicarse allí, Breitschmitt detalló que “esto es como quien compra un departamento en un edificio en pozo: lo compran los más osados, quienes asumen más riesgos; después están los que se arriman cuando empiezan a crecer las paredes, los cimientos. Creo que va a suceder algo parecido, hubo cierta confianza en el hecho de que, en este contexto, se pueda seguir con el Parque Industrial” y agregó que “van viendo que hay movimiento, cuando vean lo que va a ser el desarrollo, las calles, creo que va a haber más interés y pedidos de información concretos, en este momento hay personas interesadas”. Por otro lado, el secretario de Producción se refirió a quienes se encontraban por impulsar proyectos sobre la ruta: “A ellos, desde el municipio les sugerimos que lo hagan en el Parque Industrial, tratamos de hacer entender que instalarse en el Parque Industrial no es solamente comprar un terreno sino que es comprar todo un combo: hay servicios, se tiene acceso a líneas de financiamiento, hay exenciones impositivas, seguridad jurídica de que no se va a instalar al lado una vivienda, etcétera”.

El predio comprende 23 hectáreas. En la entrada se prevé que habrá una parte de locales y usos múltiples y luego terrenos: algunos del orden de los dos mil metros pero, la gran mayoría, de cuatro mil metros cuadrados y otros cuatro de ocho mil metros cuadrados. En este momento, hay seis empresas interesadas en instalarse pero aún no se selló la llegada, se trata de firmas de venta de maquinaria, transporte y logística y del agro en general. “Desde el mismo fideicomiso se consigue financiamiento del Banco Nación, van apareciendo herramientas para facilitar el acceso”, puntualizó Breitschmitt y agregó que “la obra está estipulada en 18 meses, teniendo en cuenta cuestiones de clima y demás, no sabemos aún cuándo se va a instalar la primera empresa”. Hace diez días se colocó el obrador, que consiste en una casilla para las personas que trabajarán ahí; se alquiló una casa en las afueras de Rojas para las personas que llegan de otros lugares y se mejoró el acceso al predio. En los próximos días se va a instalar el cartel de obra en construcción con infografía y detalles.





Centro de Acopio Transitorio de fitosanitarios

En cuanto al Centro de Acopio Transitorio de envases fitosanitarios (CAT), Breitschmitt remarcó que “teníamos a Sofeva Soluciones, en Pergamino, la empresa encargada del almacenamiento transitorio de todos los envases vacíos de productos fitosanitarios; entonces, los productores que son conscientes los llevaban allá, mientras que en Rojas veníamos trabajando en tratar de lograr el CAT, pero no lográbamos ponernos de acuerdo entre el municipio, OPDS y Campo Limpio respecto del lugar apropiado”.

“Ocurre que el municipio no es responsable de los bidones, los responsables son los fabricantes, distribuidores y los usuarios; a partir de la experiencia de Sofeva en Pergamino, hicimos una articulación público privada, donde el municipio fue el facilitador. Sofeva aportó el conocimiento y las agronomías de Rojas participaron, se consiguió un predio y, luego de varias idas y vueltas, Sofeva se instaló ahí. Las agronomías hacen su aporte en lo que tiene que ver con acondicionar el lugar, adecuarlo, que cumpla con la reglamentación, que cuente con piletas anti-derrame, circuito cerrado de afluentes, entre otras cosas”, informó Breitschmitt. “Campo Limpio y OPDS dieron el visto bueno pero falta la resolución, OPDS viene demorado con ese tema, estamos esperando eso para poder abrir e inaugurarlo con todos los papeles en regla; de todos modos, la semana que viene empezaríamos a recibir bidones, Sofeva asumiría la responsabilidad”.