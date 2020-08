Lanzan convocatoria en Rojas para formar parte del Catálogo de Turismo y Cultura

El Municipio de Rojas informó que se puso en marcha un nuevo programa provincial, para lo cual se convoca a establecimientos y espacios relacionados con la actividad turística, cultural y deportiva, a inscribirse al Catálogo Turístico y Cultural.

El Catálogo Turístico y Cultural, que impulsa el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, busca crear un mapa para visualizar la composición y la distribución del entramado turístico-cultural bonaerense para potenciarlos e incluirlos en distintas políticas de inclusión, respaldo y promoción. Los interesados en inscribirse deben ingresar a la página web http://www.catalogotc.gba.gob.ar, crear un usuario con contraseña y luego seguir las indicaciones correspondientes.

Además, la inscripción al Catálogo Turístico y Cultural es un requisito para postularse a los programas lanzados desde la Provincia, como el Fondo Municipal para la Cultura y el Turismo, que forma parte del programa provincial ASAP (Asistencia a los Sectores Afectados por la Pandemia).

Para mayor información, los interesados pueden contactarse con las siguientes direcciones: Dirección de Cultura: Tel. 463691, email: dir.educacion@rojas.gov.ar. Dirección de Deportes: Tel. 462544, email: dirección.deportes@rojas.gov.ar

¿Qué es el Catálogo Turístico y Cultural?

El Catálogo Turístico y Cultural es una medida del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica para crear un mapa que permita visualizar la composición y la distribución del entramado turístico - cultural bonaerense.

¿Qué implicancias tiene la inscripción?

La inscripción al Catálogo Turístico y Cultural es una declaración jurada acerca de que los datos brindados en los formularios son fehacientes. Es un requisito necesario para participar de los programas que se promueven desde el Ministerio. Si me inscribo, ¿soy beneficiario/a de los programas que se promuevan desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica? No. La inscripción es un requisito para la participación pero no garantiza que seas beneficiario de nuestros programas.

¿Cómo me inscribo?

Es muy fácil, sólo tenés que seguir estos tres pasos: generar tu usuario en la portada de la plataforma, con un mail y contraseña. Cuando te llega la confirmación de usuario al mail, ingresás a la página y elegís si es de “Cultura” o de “Turismo” tu propuesta. Luego, seleccionás tu actividad que representa lo que quieras cargar. Completás el formulario. Y listo, obtendrás tu constancia de inscripción al Catálogo Turístico y Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

¿Quién se puede inscribir al catálogo?

Se pueden inscribir todos los establecimientos, instituciones, espacios tanto públicos como privados o de gestión mixta, que trabajen en el turismo y en la cultura de la Provincia de Buenos Aires.

¿Quién puede realizar la inscripción?

Cualquier persona que sea parte de alguno de los establecimientos, instituciones, espacios que trabajen en el turismo y en la cultura. También podrán cargar dichas establecimientos el personal designado del municipio.

¿Qué es la constancia de inscripción?

La constancia de inscripción es una confirmación de que se recibieron los datos de manera correcta en la plataforma del Catálogo de Turismo y Cultura. No garantiza que seas beneficiario de nuestros programas.