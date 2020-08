Buscan aprobar la ordenanza para fabricar nuevas viviendas en Carabelas

Con el fin de dar respuestas habitacionales a los vecinos del Partido de Rojas, el concejal del oficialismo local Román Bouvier volvió a presentar un proyecto de ordenanza para construir ocho nuevas viviendas en la localidad de Carabelas. La iniciativa apunta a que grupos familiares de clase media puedan acceder a su casa propia mediante el pago de un monto a modo de adelanto y cuotas para saldar el precio final. En agosto de 2019 se entregaron las primeras ocho casas y, en esta oportunidad, se busca replicar el plan. El proyecto de ordenanza se encuentra en comisión y será tratado en las próximas sesiones del Concejo Deliberante de Rojas.

“Todos los grupos familiares del plan anterior ya están viviendo en las casas, enseguida se fueron a vivir ni bien las entregaron en agosto de 2019, algunos con más rapidez porque estaban alquilando y otros se fueron en los meses que siguieron”, comentó Román Bouvier a Democracia y agregó que “las familias habían hecho un anticipo de 150 mil pesos y se encuentran pagando la cuota de $7100; ahora queremos replicar el plan en Carabelas sobre una reserva fiscal que se destinó a viviendas y el excedente de terrenos que fueron pedidos a la Provincia para la construcción de casas”.



Consultado respecto de las condiciones que tienen que reunir los interesados, Bouvier puntualizó que “en cuanto a los requisitos, las familias tienen que poder pagar el anticipo y tener comprobante de que pueden pagar la cuota a la empresa; a su vez, tienen que tener mínimo dos años de residencia en la localidad o el partido de Rojas, constituido el grupo familiar y presentar las garantías correspondientes”. En este momento, el proyecto está en comisión del Concejo Deliberante, por lo que aún no se abrió la inscripción de interesados. “Estimamos que saldrá en las próximas sesiones; en base a eso, se avanzará luego con la inscripción, sorteo, ubicaciones, porque al no estar todos los terrenos juntos, se van a sortear las ubicaciones también”.

“En Carabelas este plan tuvo muy buena respuesta, salió muy bien, había una demanda importante para que se vuelva a hacer, nosotros logramos regularizar el tema de los terrenos y se decidió volver a llevarlo a cabo”, contó Román Bouvier y apuntó que “por lo general, son familias compuestas por parejas jóvenes con hijos, de clase media, que trabajan los dos y pueden pagar el anticipo y la cuota”. Las viviendas son de 44 metros cuadrados, tienen dos habitaciones, cocina comedor y baño. También poseen todos los servicios: conexión de cloacas, agua, luz y gas.



En cuanto a la posibilidad de llevar a cabo el plan en las otras localidades del Distrito, Bouvier señaló que “en Rafael Obligado no hay terrenos, estamos tratando de regularizar el tema de papeles de unos terrenos municipales que habían sorteado en una gestión anterior del Plan ‘Camino a casa’ y estamos viendo si podemos concretar otra operación por tierras en Obligado; en Rojas no hay mucha tierra en comparación con lo que hay en Carabelas, estamos trabajando para multiplicar terrenos y así generar más soluciones habitacionales de viviendas; hay terrenos donde participó el municipio con apertura de calles y energía eléctrica, y se quedó con 18 terrenos pero estamos pensando cómo obtener más tierra”.

“La empresa todavía no está definida, la eligen los adjudicatarios. En el plan anterior se presentaron cuatro empresas a exponer sus características y los adjudicatarios eligieron una, se hicieron todas las casas con la misma, que ya había hecho otras viviendas en la localidad, de manera particular; estimamos que será la misma empresa pero tal vez aparezca otra con mejores propuestas”, apuntó Bouvier y añadió: “Como todo plan de viviendas donde interviene el Estado, se termina el plano de subdivisión -que ya están hechos en este caso- y luego se inicia la escrituración; se empieza a pagar el terreno al año que están habitando las casas porque el municipio, si bien descuenta el valor del anticipo del terreno, el resto lo cobra para comprar más tierra para planes de viviendas.

Por otro lado, el edil se refirió a la proyección del número de viviendas que podrían hacerse en relación a la cantidad de tierra. “Ahora vamos a avanzar con estas ocho, cuando se hizo el censo habitacional en 2015, en Carabelas se anotaron 60 familias, pero ese número varía: hay familias que han concretado la vivienda con un Procrear, otros se anotarán en el plan nuevo, es variable; hoy la demanda es importante pero de a poco vamos dando soluciones habitacionales a la clase media o quienes pueden pagar una cuota y quedarían las viviendas netamente sociales para los que no pueden acceder de ninguna otra manera”.

“El anterior proyecto salió aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante y estimo que con este pasará lo mismo; hay voluntad de la oposición en acompañar y estamos dispuestos a hacer modificaciones que propongan y charlarlo con ellos para avanzar”.