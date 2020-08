Rossi: "Pido un esfuerzo adicional a los rojenses"

Luego de confirmarse dos casos de Covid-19 en Rojas, el intendente Claudio Rossi dijo a Radio Rojas que "esto iba a pasar en algún momento, trabajamos bien desde el comienzo, la sociedad tuvo un buen comportamiento, se cumplieron las normas de distanciamiento y los objetivos de la cuarentena inicial; luego se fue desdibujando con el tiempo, la gente empezó a inquietarse por distintos motivos: económicos, sociales. Ahora estamos lidiando con esa dificultad pero confío en que los rojenses van a comprender, hay que ser solidarios porque hay grupos en riesgo".

Por otro lado, Rossi señaló que "hay un difícil equilibrio en lo económico, pido un esfuerzo adicional a los rojenses, tratemos de evitar lo que podemos evitar: asados, reuniones de mate, para no tener males mayores. La llegada de temperatura más alta trae la posibilidad de que la gente no esté encerrada y que salga, eso es bueno, pero a su vez, salir y juntarse no está bien en este momento. Lógicamente, arrimándonos a la primavera, la gente quiere salir".

En cuanto al primer caso confirmado -ya recuperado- Rossi apuntó que "somos una sociedad chica, hay que ser solidarios con quienes atraviesan la desgracia" y detalló que "el hospital ha dado un salto de calidad enorme al principio y ahora estamos más concentrados en las obras".