“En Rojas hay casos sin conexión entre sí y tenemos que evitar el brote”

El municipio de Rojas informó el segundo caso positivo de Covid-19, que no tiene relación con el confirmado el pasado lunes y cuyo nexo epidemiológico no logró ser detectado aún. Por estas horas, el equipo de salud, a cargo de la vigilancia y el seguimiento, localiza a un nutrido grupo de jóvenes que participó de eventos sociales que tuvieron lugar entre el 20 y 25 de julio en la ciudad cabecera del Distrito. Las autoridades sanitarias ofrecieron una conferencia de prensa para brindar detalles e instar a que la sociedad tome conciencia respecto de la importancia de llevar a cabo las medidas de prevención. El encuentro con los medios de comunicación locales estuvo encabezado por el secretario de Salud Mario Raposo, el director del Hospital César Pastorino, el médico infectólogo Lucas Ale y la médica pediatra Analía Guilera.

“Hemos tenido muchísimo trabajo con el rastreo de los contactos, muchos se autodenuncian y eso nos ayuda un montón porque, a veces, la persona infectada no se acuerda de todas las personas con las que estuvo. Por eso pedimos que tengan en cuenta la autodenuncia, para ponerlos en el registro de vigilancia”, señaló la médica Analía Guilera y agregó que “una vez que tenemos confirmado el caso que se presentaba como sospechoso, llamamos cada 24 o 48 horas para volver a interrogar respecto de si aparecen síntomas; en estos días aparecieron personas sintomáticas y, en el día de la fecha, realizamos muchos hisopados”.



En cuanto al reporte diario que se difundió a la prensa a última hora de la noche, Guilera destacó que “se demoró en llegar porque nosotros primero damos la noticia al paciente y su familia, después a los contactos estrechos y, recién entonces, se difunde el reporte; anoche estuvimos trabajando hasta las dos de la mañana, haciendo el conteo de los contactos. Queremos destacar el trabajo en equipo para contener la situación”. Por su parte, el médico infectólogo Lucas Ale apuntó: “Todos estos meses reforzamos la importancia de las medidas de prevención, se ha capacitado al personal del hospital y se planificó la forma de trabajo, hoy estamos demostrando lo que se hizo”, y agregó que “tenemos dos casos que no tienen conexión entre sí, hoy nuestro objetivo es evitar el brote y para eso lo más importante es aislar”.

Consultada por el nexo epidemiológico de la paciente Covid-19 positivo confirmada en las últimas horas, Guilera señaló que “hubo dos eventos de adolescentes que se llevaron a cabo entre el 20 y 25 de julio, les pedimos a los adolescentes que fueron a esos eventos que se autodenuncien y que hagan el aislamiento como corresponde. Tenemos que cortar la diseminación de virus y contener la situación; el equipo de Salud está poniendo todo de sí, recursos humanos, horarios extras, necesitamos que la sociedad colabore” y añadió: “En los eventos hubo conglomerado de adolescentes, se mezclaron personas que estuvieron en ambos encuentros; esto puede pasarle a cualquiera, los trabajadores esenciales estamos expuestos”.



En cuanto a la celeridad de la llegada de los resultados provenientes del Instituto Maiztegui, Analía Guilera detalló que “cuanto más gente hisopamos, más tardan en llegar los resultados, puede demorar entre tres y cuatro días, hay mucho trabajo” y resaltó que “solo se hisopan a personas con síntomas, es importante que los contactos estrechos permanezcan aislados”.

El secretario de Salud, Mario Raposo, apuntó: “Con el tercer caso confirmado pasaríamos a Fase cuatro, es muy importante la responsabilidad individual” y Guilera añadió: “La Fase cinco es importante para lo laboral, para el ingreso de la familia, para la gente que no pudo trabajar durante meses y necesita el ingreso. Si queremos seguir en esta fase sin perjudicar al otro tenemos que ser responsables, para que todos puedan seguir trabajando, nuestras familias, nuestros vecinos, la Fase cinco no significa libertad absoluta”. La médica pediatra insistió con la importancia de la autodenuncia y pidió a los jóvenes que estuvieron en las fiestas que se aíslen y lo comuniquen al sistema de salud. “Apelamos a que la población joven tome conciencia de la situación, vimos que había gente en la calle el Día del Amigo, hubo fiestas desarticuladas y hay causas penales”.

Por su parte, Lucas Ale agregó: “Me manejo con evidencia científica, estamos en una pandemia, es un virus nuevo que el mundo científico nos presentó, se trata de un cuadro viral que ataca y produce enfermedad grave en personas vulnerables: en una ciudad con gente joven el impacto del coronavirus es menor, en pacientes jóvenes pasa como un resfrío, pero las personas mayores son vulnerables al coronavirus, su sistema inmunológico no responde como el de otras y puede derivar en una neumonía grave; pronto va a aparecer la vacuna pero mientras tanto hay que convivir con el virus”.

