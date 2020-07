Habló el paciente con Covid: "Estoy dispuesto a donar plasma"

Luego de confirmarse el primer caso de Covid-19 en Rojas, el vecino infectado brindó detalles de la situación y aseguró a Democracia que está dispuesto a donar plasma para aquellas personas con coronavirus que lo necesiten. "Una vez recuperado me voy a reunir con los profesionales del hospital para saber los pasos a seguir, es una de las primeras cosas que pensé al resultar Covid positivo".

"Trabajo en el Ministerio de Desarrollo, recorremos municipios, siempre en lugares que no tienen tránsito ni exposición, al comienzo de la pandemia me corrí de la zona de Gran Buenos Aires así que empecé a trabajar en el interior para ver qué familias tienen problemas habitacionales y necesidades", relató Ariel Paniagua en diálogo con Radio Rojas FM 92.5 y agregó que "estuve en Brandsen, Lezama, General Belgrano y Castelli, y luego Brandsen fue declarado zona de circulación comunitaria, yo no lo sabía".

"Volví a Rojas y tuve fiebre días después, no al principio, antes de ir al hospital llamé por teléfono para saber bien por qué entrada ingresar y demás. Me dijeron que podía ser faringitis porque no tuve más que 38.1, estuve aislado tres días más y después volví a tener temperatura. Me hicieron el hisopado por haber estado en lugar de circulación comunitaria y llegó el resultado positivo, fue una bomba", detalló Paniagua en la FM 92.5 y agregó que "lo bueno es que no tengo muchos contactos estrechos, me manejo con un círculo muy chico, son pocas las personas que hoy permanecen aisladas".

Por otro lado, Paniagua apuntó que "nadie se esperaba esto, quiero agradecer a los médicos, personal de salud, fueron muy respetuosos conmigo, recibí muchos mensajes buenos, llamaron a mi familia, amigos, recibí mucha buena onda, me quedo con los mensajes de aliento". Por otro lado, resaltó que "no me contagié en un asado, en Rojas no valoramos la libertad que tenemos, éramos los únicos sin casos y uno se entera de que se hacen fiestas, juntadas, eso no está bien".