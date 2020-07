Primer caso de Covid en Rojas: "Por favor, no minimicen los síntomas"

El intendente de Rojas, Claudio Rossi, encabezó una conferencia de prensa junto al médico infectólogo Lucas Ale y el director médico del hospital municipal César Pastorino, en las instalaciones del Centro Cultural Rojas, para brindar detalles respecto del primer caso positivo de Covid-19 en el distrito.

En primer término, Rossi señaló que "estábamos entre los trece municipios sin coronavirus, esto nos podía tocar, llegó el momento, ahora habrá que bailar otra música, quiero instar a la población a que sea solidaria con quienes les toca la desgracia de padecer esta enfermedad, les pido también que seamos solidarios con quienes necesitan trabajar, para no perder la fase 5, es un año difícil para todos, tenemos buena gente y hay que enfrentar muchos desafíos como sociedad" y agregó que "el sistema de salud está preparado para dar lo mejor de sí".

En tanto, el director médico del Hospital Saturnino Unzué, César Pastorino, señaló que "este paciente consultó en el Hospital, inicialemnte no tenía síntomas pero contaba con nexo epidemiologico, se sentía cansado pero no tenía fiebre; estuvo aislado y luego presentó síntomas compatibles, se lo hisopó y, desde entonces, pasó a ser caso sospechoso". Por otro lado, detalló que "el resultado dio positivo y, en este momento, se encuentran aislados los contactos estrechos, tenemos un caso sospechoso".

"La terapia intensiva está preparada para los casos de gravedad que lo requieran, los médicos están listos para enfrentar esta contingencia, de hecho, los profesionales que lo atenideron pueden seguir trabajando, lo están haciendo, porque están preparados y el hospital también".

Por su parte, el médico infectólogo Lucas Ale informó respecto del trabajo que se lleva adelante tras confirmarse el caso de Covid-19. "Estamos siguiendo a los contactos estrechos pero, si no presentan síntomas, no podemos hisoparlos. Ante la inquietud de muchos vecinos, quiero recordar que el contacto estrecho es aquella persona que estuvo con la persona infectada a menos de dos metros, más de quince minutos, sin tapaboca, en un lugar cerrado, es allí donde se genera mayor posibilidad de contacto", dijo Ale y agregó: "les pido que no minimicen los síntomas, la autodenuncia tiene que hacerse en el primer momento, un resfiío común, tos, pérdida de olfato, es motivo de consulta y los profesionales determinan si es contacto estrecho o no."

Por otro lado, Ale recordó las medidas de prevención: distancia de dos metros, lavado de manos frecuente, uso de tapaboca, ventilación de ambientes. "Es fundamental evitar tomar mate, empezemos a decir no al mate,tampoco hay que encerrarse en lugares con quince o veinte personas, tengamos presente que se trata de una enfermedad de contacto."

En cuando al paciente con Covid-19, Ale informó que "ya lleva casi diez días infectado, si el hisopado del 31 de julio da negativo, el 1 de agosto se va a reincorporar a su rutina sin poner en riesgo a nadie, no hay que discriminar, les digo lo mismo que digo en Salto: el coronavirus vino para quedarse, así que aprendamos a convivir con él".

Ale puntualizó que se realiza seguimiento riguroso del caso sospechoso, contactos estrechos y contactos de contactos estrechos. "Esto último no se hace en todos lados, acá decidimos hacerlo por prevención; a la fecha, los contactos estrechos no tienen síntomas pero el período de incubación de este virus es de 14 días así que tenemos que esperar".