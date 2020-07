Pilar Villar: “Es muy poco probable que el Covid se transmita por los alimentos que consumimos”

La bioquímica y directora de Bromatología de Rojas, Etel Pilar Villar (MN Nº 3239 – MP Nº 3621), participó de una nueva entrega de los microinformativos de Covid 19 –realizados por la Municipalidad y Clyfer TV- y, en este marco, ofreció conceptos de interés para la comunidad, vinculados a la higiene y la seguridad al momento de consumir alimentos y desinfectar los envases. A su vez, respondió preguntas frecuentes sobre el coronavirus.

“Dentro de esta pandemia sin precedentes, que nos preocupa a todos, generalmente seguimos los consejos de la Organización Mundial de la Salud; en este sentido, decimos que el distanciamiento físico ha sido el método más eficaz para disminuir el contagio, es muy poco probable que el Covid-19 se transmita a través de los alimentos y de sus envases”, detalló Villar y agregó que “como sabemos, es una enfermedad respiratoria cuyo contagio primario es a través de las gotitas que se pueden expulsar cuando una persona enferma tose o estornuda y eso llega a una persona sana a través de ojos, nariz o boca; hasta el momento no ha habido evidencia científica de que el virus –como cualquier virus respiratorio- se pueda multiplicar dentro de los alimentos. Es decir que siempre necesita un huésped animal o humano para poder multiplicarse”.

Respecto de la desinfección de alimentos, Pilar Villar resaltó que “cuando se compran alimentos en el supermercado o almacén y los llevamos a casa, los desinfectamos con lavandina, alcohol al 70 u otro tipo de desinfectantes como amonio cuaternario o cloruro de benzalconio, estos últimos tienen la particularidad de que no decoloran y producen efecto residual sobre la lavandina, no obstante, la lavandina y el alcohol están perfectos; nos referimos a envases, sachets, latas, todo lo que podemos poner sobre la mesada y que pueda arrastrar algún tipo de contaminación”.



En cuanto a los alimentos que ingresan a Rojas desde otras localidades, Villar informó que “se controlan en la cabina sanitaria, se hace un listado, se observan las características organolépticas con las que vienen, las condiciones, la temperatura, se hace hincapié en que los distribuidores de comercios de Rojas utilicen alcohol en gel en sus manos, barbijo -si no lo tienen se los damos- que se laven las manos y mantener el distanciamiento físico tan importante al momento de entregar la mercadería”. Por otro lado, la directora del área apuntó que “la cabina sanitaria pertenece al área de Bromatología, allí se controlan todos los alimentos que ingresan a Rojas y que luego van a ser distribuidos en los comercios: tenemos un arco sanitario, ese es el primer paso del control, después el proveedor ingresa a la cabina, se limpia los pies en un felpudo sanitario, higieniza sus manos, se fechan las facturas o remitos que tienen para entregar luego en los comercios y volvemos a hacer hincapié en el protocolo a cumplir cuando entrega los alimentos”.

“En nuestro domicilio también podemos tener el felpudo sanitario, es decir, un trapo o alfombra con algún antiséptico o desinfectante, podemos utilizar lavandina aunque no dura mucho su efecto. El amonio cuaternario o cloruro de benzalconio también son perfectos, no decoloran”, detalló Villar y agregó que “en cuanto a los objetos como anteojos, llaves, etcétera, al llegar a casa podemos pulverizarlos con alcohol al 70%, también con lavandina si no se alteran, después los secamos con un paño de papel o alguna toalla descartable”. En cuanto a la fabricación de alcohol para sanitizar, Villar comentó que “para preparar un litro de alcohol casero hay que utilizar 700 mililitros de alcohol al 96% de graduación y 300 mililitros de agua destilada, es importante que sea destilada porque el agua de red tiene cloro y no hace falta agregar el compuesto que gelifica” y añadió: “Es importante que el alcohol sea al 70%, no es lo mismo que el que compramos al 96%, porque este último limpia pero no desinfecta. Es importante recordar que cuando compramos sanitizantes deben responder al 70% de graduación alcohólica, porque de otro modo no actuaría sobre el virus”.

Boom de venta de comida casera

“Ha aumentado mucho la venta de alimentos a través de las redes sociales, es importante que el consumidor sepa dónde lo compra, si puede confiar en la persona que le está vendiendo, que sepa que cuidan la higiene de la producción, lo que llamamos buenas prácticas de manipulación, en todos sus aspectos”, apuntó Pilar Villar en diálogo con ClyferTV y agregó que “el área de Bromatología no puede fiscalizar toda esa producción, por eso existe la figura de productor artesanal, para eso tienen que hacer un pequeño trámite, adquirir una libreta sanitaria, hacer un curso de manipulación de alimentos y así elaborar los productos en el domicilio para venderlos con rótulo, respondiendo a características que exigimos desde Bromatología”.

Por otro lado, se refirió a la triquinosis y, en este sentido, detalló que “se están haciendo muchos chacinados, faenas caseras, desde Bromatología ofrecemos hacer el control de triquinosis, ha habido focos en la provincia de Buenos Aires, el análisis es gratuito, sencillo y rápido: hay que llevar a la oficina un pedacito de la entraña del animal, fresca, con cien gramos es suficiente, antes de procesar los chacinados”.