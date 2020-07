César Pastorino: “En el Hospital Municipal estamos preparados para atender a pacientes con Covid-19”

El director del Hospital Municipal Saturnino Unzué de Rojas, Dr. César Pastorino (MP 62406), se refirió a los cambios positivos que hubo en la institución en el marco de la situación sanitaria que atraviesa la Argentina por la pandemia del coronavirus Covid-19. En este sentido, brindó detalles de la refacción edilicia y del equipamiento incorporado en los últimos meses.

“Ya estábamos en marcha, tratando de hacer cambios en el Hospital y lo terminó de definir la crisis; el equipo de Rayos del Hospital era muy antiguo, se logró comprar un equipo nuevo, digitalizar las imágenes, las mamografías. Hoy estamos más cerca de hacer un diagnóstico, se pudo comprar un aparato de ecografía de última generación que nos permite realizar todas las ecografías que la población necesita: abdominales, del corazón, partes blandas, doppler, intracavitarios, podemos progresar en lo que es biopsia prostática, esto nos permite ampliar el espectro de tratamiento que puede recibir la gente de Rojas”, indicó Pastorino en diálogo con ClyferTV y agregó que “ni hablar de la terapia intensiva, se han comprado bombas de infusión y quiero rescatar que la población se ha comportado excelente, se han autoconvocado y han realizado donaciones muy importantes para el Hospital y la gente, eso es muy meritorio”.

Por otro lado, el director del Saturnino Unzué señaló: “Lamentablemente, esto hizo que uno se diera cuenta de que cualquier cosa que nos pase en Rojas vamos a tener que acudir al Hospital para ser tratados ahí, eso ayuda a que tomemos conciencia respecto de que el Hospital tiene que estar equipado y tiene que ser el lugar de referencia en Rojas” y agregó que “es un esfuerzo grande de todo el personal, ni hablar de médicos, enfermeros, ambulancieros, camilleros, personal de laboratorio, rayos, recepcionistas, seguridad, todos, es gente que está ante una contingencia nueva que preocupa, que en muchos casos, y por mala información, asusta y me parece que con toda la información que el Comité de Crisis reunió para que se conozca, hoy están más tranquilos, trabajan con más tranquilidad y saben que al estar preparados, con todo el equipamiento, se sienten más seguros”.

La necesidad de un tomógrafo

“Hubo un cambio grande y, probablemente, después de esto el Hospital trabaje mucho mejor y podamos incorporar algunas cosas más como un tomógrafo que Rojas necesita, hoy es una necesidad casi básica y me parece que es el próximo paso que debemos dar, eso nos va a ayudar mucho porque todo el cuerpo de médicos, bioquímicos, enfermeros, radiólogos y todo el equipo de diagnóstico por imágenes está preparado para que el Hospital sume complejidad y haya que derivar cada vez menos pacientes. Lo estamos logrando”.

El protocolo de actuación

“En el Hospital nos preparamos para recibir a pacientes con Covid-19, ha sido cambiada la infraestructura del edificio, también el equipamiento, hemos aumentado la capacidad, siempre relacionada con el nivel poblacional de Rojas”, detalló Pastorino en la tercera entrega del Micro informativo de Covid-19 y agregó que “el hospital está preparado, hay más camas de terapia intensiva, más respiradores, equipamiento de protección, capacitación del personal, aparatología, incorporamos equipos de rayos, de ecografía para diagnósticos, bombas de infusión. La gente de Rojas tiene que estar tranquila porque el Hospital está preparado para atender esta contingencia”.

En tanto, destacó la creación del Comité de Crisis y dijo: “Los profesionales del hospital se autoconvocaron para armar el Comité y me pareció una actitud excelente por parte de ellos, porque ellos mismos lo conformaron y se dedicaron a protocolizar todo, a capacitar a la gente que trabaja en los distintos servicios, ya sea en Emergencias, Terapia intensiva, Pediatría, Rayos, se les ha dado información a todos y eso hace que el Hospital hoy esté preparado para cuando tengamos un caso positivo”.

Respecto del protocolo de actuación ante la aparición de un caso positivo de Covid-19, Pastorino apuntó que “lo importante es tomar todas las medidas necesarias, lo más probable es que un caso sospechoso que detectemos en el consultorio respiratorio se transforme en un caso positivo, a todos los casos sospechosos se los aísla, se hace el hisopado y se espera el resultado; en caso de ser positivo, tenemos que ver si es un paciente que necesita internación o si puede ser tratado ambulatoriamente: los criterios de internación incluyen a los mayores de 65 años o quienes tienen patologías previas que puedan agravar el cuadro, como obesos, diabéticos, personas con enfermedades cardíacas, enfermedades crónicas, embarazadas, neumonía o insuficiencia respiratoria, todo eso puede definir una internación. En tanto, los que pueden tener tratamiento ambulatorio son aquellos que pueden estar aislados en sus casas, pero el domicilio tiene que reunir las condiciones necesarias para poder hacerlo, si no, hay un Centro de Aislamiento con todo para atenderlos”.

“En Rojas, todos los casos positivos se van a internar en el Hospital Saturnino Unzué, siempre y cuando se requiera la internación; allí van a ser tratados y todo está preparado para alojar a pacientes graves”, señaló el director del establecimiento y añadió: “Se hace prevención pero es probable que tengamos un caso positivo, eso no tiene que ser alarmante, lo importante es trabajar para mitigar la propagación del virus y tratar de bloquearlo en pocos casos. Creemos que los casos van a venir de lugares donde hay una importante circulación viral, eso hace que estemos en alerta para tratar de que el caso no afecte y nos haga volver para atrás en cuanto a las fases; si se bloquea adecuadamente, no hay necesidad de retroceder, pero hubo lugares donde se volvió a Fase 1 por no hacer el trabajo que se tenía que hacer”.