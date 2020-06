Tras los daños a silobolsas en Rojas, refuerzan el control en campos y rutas

El viernes último se puso en marcha un gran operativo regional, para el que se convocaron distintos jefes de reparticiones de Comandos de Prevención Rural (CPR), con injerencia en distritos de la zona.

A raíz de los daños que se habían ocasionado en silobolsas de dos campos ubicados en Paraje Santa Felisa, en el partido de Rojas, hay mayor control de las patrullas rurales.

El comisario Damián Méndez, de Patrulla Rural de Junín, en diálogo con Democracia, manifestó que desde esa repartición estaban todos en alerta para que no se siguiera propagando esa modalidad, el daño a los silobolsas en los campos.

Hubo un caso en Rojas que fue esclarecido enseguida, ya que habían sido unos chicos frente a una escuela, en Paraje Santa Felisa, y que habrían estado jugando en el silo, clavaron un palo y por la presión se abrió todo. “El cereal no se perdió”, afirmó el jefe policial.

Apuntó que en otros lugares hubo daño intencional, pero en este caso no, que la madre compareció en la sede policial y aclaró la situación, diciendo que los chicos habían estado jugando ahí.

Cabe apuntar que Méndez está a cargo del patrullaje en Junín, La Agraria, Cuartel V, La Oriental, Blandengues, Laplacette y la zona límite con Rojas y Arenales.

Por otra parte, el comisario Darío Becerra, subcoordinador de patrullas rurales con asiento en la vecina Lincoln, tiene a cargo varios distritos: Chacabuco, Junín, Rojas, General Viamonte, Ameghino, General Pinto, General Villegas, Vedia (partido de Alem), General Arenales y Lincoln.

En diálogo con Democracia, afirmó que no hubo más hechos que los ocurridos en Rojas (y que trascendieron en el orden nacional), en su jurisdicción, que depende de la coordinación de zona, Seguridad Rural Pehuajó, con un total de 22 partidos a su cargo, bajo el mando del comisario inspector Horacio Ferrari.

“Estamos reforzando los controles a los efectos que no sigan sucediendo daños a los silobolsas en los campos. Salvo lo sucedido en Rojas, no hubo más hechos. Hemos hecho sí distintas infracciones en lo inherente al ministerio de Asuntos Agrarios, por camiones que tenían algunas falencias”, acotó.

Daños

En diálogo con Democracia, Rubén Airet, productor agropecuario de Rojas, se mostró indignado con lo sucedido la última semana, que fue denunciado ante las autoridades policiales. “Me rompieron tres silobolsones, a tres mil metros del otro hecho donde fueron chicos los que produjeron el daño. En mi caso, fue adrede, rompieron el candado. Los bolsones están dentro del campo e ingresaron en un vehículo, con un auto, en simultáneo fueron rompiéndolos, uno de un lado y otro del otro, con cuchillo o navaja. Rompieron tres, uno quedó sano”, explicó.

El productor opinó que esto puede deberse a una medida con consecuencias políticas también, ya que provocaría acelerar las ventas de los granos que tienen en poder los productores agropecuarios, para que haya más dólares en el país.