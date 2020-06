Rojas ingresó a la fase 5

En el marco de una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Centro Cultural Ernesto Sábato, el intendente de Rojas, Claudio Rossi, junto al secretario de Gobierno, Cristian Ford, el secretario de Seguridad, Miguel Núñez, el director de Salud, Mario Raposo y el Secretario de Deportes, Turismo y Cultura, Claudio Cuello, informó que el distrito ingresa a la fase cinco y ofreció detalles respecto de las nuevas actividades habilitadas en la nueva etapa de distanciamiento social preventivo.

"A la vez de ser este un enorme mérito, también es un gran desafío ya que si se presentara algún caso, ya que a partir fecha los rojenses estamos obteniendo más libertad, eso implica más riesgos y, a su vez, más responsabilidad social, individual y colectiva”, indicó Rossi y pidió a los vecinos ser agentes de transmisión de conciencia. “Entramos en una etapa donde la legislación nos permite algún grado de opción, nosotros vamos por las mayores libertades, asumiendo los mayores riesgos, sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo, con la producción, con la posibilidad de que esos rojenses puedan retomar sus actividades pre-pandemia; si hay algún grado de restricción, las haremos en las recreativas porque creemos que aún se puede hacer un esfuerzo colectivo para tratar de disminuir las posibilidades”, expresó.

En cuanto a las nuevas medidas, Rossi informó que “vamos a restablecer los horarios pre-pandemia para los comercios y, como límite máximo, las 24 horas. Así que aquellos que puedan llegar a tener un kiosco, un restaurante, un bar, cómo máximo van a estar abierto hasta las 24" y agregó que "se permiten reuniones con un máximo de hasta diez personas, con un distanciamiento obligatorio de dos metros, todo eso es bajo protocolos, no hay ninguna actividad que se pueda llevar adelante sin protocolos que definan con precisión el modo en que van a estar abiertos para desempeñar esas actividades”.

“Una recomendación enfática para todos los rojenses que, por distintas razones, salen de nuestra ciudad a desempeñar su trabajo o porque tienen que hacer alguna actividad: cuidénse. En muchos municipios ha sido la causa, no alguien que vino de afuera, sino uno de adentro, uno propio, digamos, que fue y, seguramente, contrajo el virus, lo trajo y los hace retroceder. Para eso estamos trabajando en protocolos sanitarios, sobre todo en las empresas que habitualmente tienen que transportar algún producto o algún servicio hacia afuera. Esos rojenses tienen un compromiso adicional con todos nosotros", indicó Rossi y agregó que "El Estado municipal va a estar monitoreando para que se cumplan los protocolos, que se cumpla el distanciamiento, pero no hay nada que podamos hacer si no está la voluntad de los rojenses de hacer todo lo posible para que nos mantengamos en la fase 5 y, de esta manera, tengamos los mayores grados de libertad".