Detectan a tiempo una estafa en la Banco Nación de Rojas

En las últimas horas, Nicolás Soligo, de atención al público del Banco Nación de Rojas, advirtió a CLYFER TV que "estamos teniendo muchos intentos de estafas, alrededor de cuatro por semana" y que "queremos que la gente sepa que nosotros no vamos a llamar a nadie para pedirles que vengan al cajero, que abran un Homebanking, es fundamental que ellos no brinden esos datos porque se trata de estafas". En este sentido, Soligo detalló que "con esos datos, estas personas abren un Homebanking, piden un crédito, generan deuda y se roban la plata, es algo que sucede muy seguido y es difícil identificar a dónde fue la plata, es casi irrecuperable."

"Si tienen alguna duda, tienen que consultarnos a nosotros, que nos conocen, la gente se tiene que acercar y así poder identificar la estafa", dijo Soligo a CLYFER TV y agregó que "con el coronavirus estamos transitando cambios en el banco y se aprovechan de los abuelos que no están acostumbrados y los estafan".

Luego, Soligo relató el hecho que le tocó presenciar en las últimas horas: "acompañé a una abuela al cajero y advertí que estaban estafando a la persona que estaba al lado. Le pedí el teléfono al cliente y le dije a quien estaba del otro lado que yo era el hijo, tuve una conversación y me di cuenta de que le habían sacado un crédito, el cliente les había pasado el Homebanking sin saber y le estaban haciendo hacer una transferencia, por suerte nos dimos cuenta a tiempo, pudimos bloquearlo y el cliente no fue estafado, le habían sacado el crédito pero no alcanzaron a robarle la plata, es una modalidad que se repite en este banco y otros también".